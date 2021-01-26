ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следствие завершено. Но кто отправлял сообщения от имени МВД так и не установлено

26.01.2021 13:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Следственное управление УСК по Гродненской области завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в интернете, говорится в сообщении на сайте СК во вторник.



"По данным следствия, житель Гродно совместно с брестчанином и другим лицом, разработав преступную схему и общий план действий, с января по февраль 2020 года мошенническим путем завладевали денежными средствами граждан", - уточнили в ведомстве. 

Там рассказали, что неустановленный соучастник преступлений рассылал пользователям интернета ложные уведомления от имени МВД Республики Беларусь о блокировке компьютерной техники за якобы просмотр материалов порнографического содержания с требованием уплаты "штрафа" на балансовые счета абонентских номеров сотовых операторов, которые находились под контролем 20-летнего гродненца и 22-летнего жителя Бреста.

"Молодые люди регистрировали на подставных лиц сим-карты сотовых операторов, на которые обманутые пользователи в качестве уплаты "штрафа" зачисляли денежные средства, в последующем виновные переводили похищенные деньги на другие счета, в том числе в виде криптовалюты, и делили между собой", - отметили в СК. 

Согласно материалам уголовного дела, житель Гродно в 2019 году уже привлекался к уголовной ответственности за мошенничество.

Общий материальный ущерб по делу составил более Br5000. В ходе расследования установлены 12 потерпевших, которым причиненный ущерб возмещен в полном объеме. 

По результатам расследования жителю Бреста предъявлено обвинение по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь и применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а гродненцу - по ч.2 ст.209 (мошенничество, совершённое повторно, группой лиц) и ст. 415 (уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы) Уголовного кодекса. Он заключен под стражу. 

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.
 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственное управление УСК по Гродненской области завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в интернете, говорится в сообщении на сайте СК во...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашэнка памяняў дырэктара «Гродна Азот», дзе страйкавалі за новыя выбары, і загадаў навесьці парадак
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by