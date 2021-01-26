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Макгрегор отстранен от боев на полгода
Источник материала: Партизан
Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор отстранен от боев на полгода. Об этом сообщает
По информации источника, Макгрегор отстранен от боев из медицинских соображений.
Напомним, 24 января Конор потерпел поражение от американского бойца MMA Дастина Порье в главном бою турнира UFC 257 на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ).
На счету Макгрегора 22 победы в 27 боях MMA.
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Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор отстранен от боев на полгода. Об этом сообщает Gazeta.Ru со ссылкой на MMAJunkie.
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