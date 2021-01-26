ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Принц Дании Николай стал звездой показа Dior

26.01.2021 13:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Знаменитый модный дом представил новую мужскую коллекцию, созданную под чутким руководством обладателя ордена Британской империи, креативного директора Кима Джонса.





Старший внук королевы Дании Маргрете II, принц Николай стал участником показа мужской коллекции Dior, которая прошла в рамках недели моды в Париже. 

Принц Датский и граф Монпеза – старший внук Ее Величества королевы Маргрете, который занимает седьмую позицию в очереди на престол. Но это не мешает Николаю строить успешную карьеру модели. Его дебют состоялся в 2018 году, когда принц открыл показ Burberry на Неделе моды в Лондоне. Успешное дефиле открыло ему новые горизонты в fashion-индустрии.

Принц Николай в берете и полупрозрачной рубашке представил новую коллекцию Dior Menswear, ориентированную на осенне-зимний сезон 2021/2022. Показ прошел в рамках недели мужской моды в формате онлайн.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаменитый модный дом представил новую мужскую коллекцию, созданную под чутким руководством обладателя ордена Британской империи, креативного директора Кима...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко определился с кандидатурами глав Совбеза и КГК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by