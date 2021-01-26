Принц Дании Николай стал звездой показа Dior

















Старший внук королевы Дании Маргрете II, принц Николай стал участником показа мужской коллекции Dior, которая прошла в рамках недели моды в Париже.





Принц Датский и граф Монпеза – старший внук Ее Величества королевы Маргрете, который занимает седьмую позицию в очереди на престол. Но это не мешает Николаю строить успешную карьеру модели. Его дебют состоялся в 2018 году, когда принц открыл показ Burberry на Неделе моды в Лондоне. Успешное дефиле открыло ему новые горизонты в fashion-индустрии.





Принц Николай в берете и полупрозрачной рубашке представил новую коллекцию Dior Menswear, ориентированную на осенне-зимний сезон 2021/2022. Показ прошел в рамках недели мужской моды в формате онлайн.



















