Источник материала: Mir24.TV Belarus

Участники автопробегов «За единую Беларусь» посетили Дворец Независимости. Это рабочая резиденция президента страны. Здесь вручаются верительные грамоты и государственные награды, передает телеканал «МИР 24».

Автомобилистам показали залы и кабинеты, в которых проходят совещания и встречи с высокими гостями, а также залы для торжественных мероприятий. Такие экскурсии уже стали традицией. Самое излюбленное место для фотографий гостей – кабинет, где лидеры «нормандской четверки» в 2015 году обсуждали события на Украине.

«Одно дело – по телевизору, другое дело – когда приходишь сюда и видишь эту грандиозность. Это как первый раз увидеть пирамиды, первый раз увидеть чудеса света», – поделилась участник автопробега «За единую Беларусь» Анжелика Острейко.

«Все стильно, со вкусом. Это фундаментальное представительское здание», – отметил участник экскурсии.

Все участники автопробегов – это автолюбители из многих регионов страны. У них разные профессии и возраст. На экскурсию они пришли целыми семьями.