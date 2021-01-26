|
Участники автопробегов «За единую Беларусь» посетили Дворец Независимости
26.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Участники автопробегов «За единую Беларусь» посетили Дворец Независимости. Это рабочая резиденция президента страны. Здесь вручаются верительные грамоты и государственные награды, передает телеканал «МИР 24».
Автомобилистам показали залы и кабинеты, в которых проходят совещания и встречи с высокими гостями, а также залы для торжественных мероприятий.
«Все стильно, со вкусом. Это фундаментальное представительское здание», – отметил участник экскурсии.
Все участники автопробегов – это автолюбители из многих регионов страны. У них разные профессии и возраст. На экскурсию они пришли целыми семьями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Автомобилистам показали залы и кабинеты, в которых проходят совещания и встречи с высокими гостями, а также залы для торжественных мероприятий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)