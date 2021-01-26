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"Хотел внимания жены": друг Шаляпина раскрыл подробности гибели комика

26.01.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Друг российского комика Александра Шаляпина раскрыл подробности смерти звезды стендапа: по мнению близкого товарища, актер не планировал сводить счеты с жизнью.

Известного стендапера не стало в ночь с 24 на 25 января. Тело актера нашли его супруга и сосед по дому. Близкие друзья Шаляпина признались, что комик долгое время боролся с затяжной депрессией и алкогольной зависимостью. Недавно он вернулся в Москву из реабилитационного центра, где пытался прийти в себя после проблем в семейной жизни и карьере.

© Sputnik / Нина Зотина
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Друг Шаляпина заявил, что комик не хотел сводить счеты с жизнью, даже несмотря на негативные мысли в голове. По словам источника, он хотел привлечь внимание любимой жены.

"Он знал, что жена должна прийти вечером домой. Возможно, он сделал это под ее приход. Зная его, понимаю, что он бы побоялся покончить с собой. Не могу сказать, что он был готов, просто не рассчитал," - заверил друг.

Также он не стал отрицать и того, что Шаляпин мог говорить про самоубийство и часто впадал в депрессию: сравнивал себя с коллегами и не мог простить себе, что не состоялся как актер.

Больше всего по Шаляпину ударил карантин из-за пандемии COVID-19: многие мероприятия сорвались или перенеслись на неопределенный срок.

Напомним, что Шаляпин прославился не только как участник стендапов, но и как актер. Он снялся в сериале "Универ", а также в лентах "Бумер. Фильм второй", "Женщины против мужчин" и других.

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По словам близкого товарища знаменитости, несмотря на негативные мысли, стендап-комик не хотел умирать и хотел лишь привлечь внимание к своей персоне.
 
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