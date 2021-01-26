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Куда исчез с набережной арт-объект "Белый птах"? – видео

26.01.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Огромные буквы белого цвета - "Белы птах" - больше года стояли на набережной Свислочи вдоль проспекта Победителей. Но вот незадача – популярная композиция вдруг исчезла со своего привычного места. Многие горожане даже расстроились – арт-объект ведь был украшением набережной.

© Sputnik
История одного исчезновения: что стало с арт-объектом "Белы птах"

Арт-объект установили в канун 2019 года - он был началом большого проекта "Веліч роднай мовы" ("Величие родного языка"). Инициаторы - специалисты Национального центра современных искусств.

Реализовал идею с "Белым птахам" художник Валерий Малахов.

Долгое время инсталляция была местом притяжения горожан. Но в прошлом году ее внезапно убрали из центра Минска. Говорят, по решению городских властей.

Место "Белого птаха" теперь в Веснянке, у железнодорожного полотна за гаражным кооперативом. Конструкция ржавеет и постепенно приходит в негодность. Кто сейчас следит за ее состоянием – выяснить так и не удалось.

Нашли для вас "Птаха" - посмотрите на него с высоты, вы наверняка вспомните этот арт-объект.

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Теги: Минск
 
 
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Многие жители и гости Минска помнят арт-инсталляцию "Белы птах". Где он сейчас? Смотрите в нашем видео.
 
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