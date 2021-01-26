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Бывший помощник Лукашенко возглавил Комитет госконтроля

26.01.2021 13:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко назначил своего бывшего помощника по Брестской области (в 2016-2017 годах) Василия Герасимова председателем Комитета государственного контроля.

Бывший помощник Лукашенко возглавил Комитет госконтроля
Фото пресс-службы КГК

С сентября 2020 года Герасимов был исполняющим обязанности председателя КГК. До него ведомством три месяца руководил Иван Тертель, позже назначенный на должность председателя Комитета госбезопасности.

Василий Герасимов родился в 1975 году в Минске. Окончил Белорусский государственный университет и Академию управления при президенте Республики Беларусь. В конце 1990-х — начале 2000-х работал в структуре Высшего хозяйственного суда на разных должностях.

В 2003 году пришел в Комитет госконтроля, в 2012-2016 годах возглавлял КГК Гродненской области. В 2016-2017 годах работал помощником президента — инспектором по Брестской области. С 2018 года занимал должность заместителя, а с 2019-го — первого заместителя председателя КГК.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко назначил своего бывшего помощника по Брестской области (в 2016-2017 годах) Василия Герасимова председателем Комитета государственного контроля.
 
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