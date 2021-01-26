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Под Барановичами водитель снегоуборщика не справился с управлением и влетел во встречное авто
Источник материала: Tut.by
Водитель легковушки пострадал при столкновении с грузовиком в Барановичском районе,
Происшествие случилось утром 26 января на 77-километре трассы Р2 Столбцы — Ивацевичи — Кобрин. По предварительной информации, 47-летний водитель снегоуборщика МАЗ при подъеме на мост не справился с управлением и врезался во встречный Citroen.
В результате ДТП 65-летний водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.
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В результате ДТП 65-летний водитель легковушки получил травмы и был доставлен в больницу.
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