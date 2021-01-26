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Пожар в Верхнедвинске: одного человека спасли, 15 – эвакуированы
Источник материала: ОНТ
В Верхнедвинске на пожаре спасли одного человека, еще 15 – эвакуированы,
25 января днем в центр оперативного управления Витебского УМЧС поступило сообщение о том, что сработала сигнализации в общежитии в г. Верхнедвинске.
Когда сотрудники МЧС прибыли к месту вызова, наблюдалось задымление из окна третьего этажа здания общежития.
Как оказалось, возгорание произошло на электроплитке в жилой комнате на 3-м этаже, где проживает неработающий мужчина1968 г.р. Он состоит на учете как инвалид 3-й группы (нарушение слуха). Когда начался пожар, он был в комнате. Спасатели вынесли его из задымленной комнаты, мужчина лежал на полу без сознания. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу с ожогами правой верхней конечности 1-2-й степени (9% тела).
Работники МЧС вместе с комендантом эвакуировали 15 человек из комнат общежития на 1-м, 2-м, 3-м этажах.
В результате возгорания в комнате была повреждена электроплитка, закопчены стены и потолок. Причина пожара выясняется.
Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (оставленная без присмотра пища на электрической плите).
Фото: МЧС Беларуси
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В Верхнедвинске на пожаре спасли одного человека, еще 15 – эвакуированы, сообщается на сайте областного управления МЧС. 25 января днем в центр оперативного...
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