Пожар в Верхнедвинске: одного человека спасли, 15 – эвакуированы

Источник материала: ОНТ

В Верхнедвинске на пожаре спасли одного человека, еще 15 – эвакуированы, сообщается на сайте областного управления МЧС.

25 января днем в центр оперативного управления Витебского УМЧС поступило сообщение о том, что сработала сигнализации в общежитии в г. Верхнедвинске.

Когда сотрудники МЧС прибыли к месту вызова, наблюдалось задымление из окна третьего этажа здания общежития.





Как оказалось, возгорание произошло на электроплитке в жилой комнате на 3-м этаже, где проживает неработающий мужчина1968 г.р. Он состоит на учете как инвалид 3-й группы (нарушение слуха). Когда начался пожар, он был в комнате. Спасатели вынесли его из задымленной комнаты, мужчина лежал на полу без сознания. Бригада скорой помощи доставила пострадавшего в больницу с ожогами правой верхней конечности 1-2-й степени (9% тела).





Работники МЧС вместе с комендантом эвакуировали 15 человек из комнат общежития на 1-м, 2-м, 3-м этажах.





В результате возгорания в комнате была повреждена электроплитка, закопчены стены и потолок. Причина пожара выясняется.

Рассматриваемая версия – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования (оставленная без присмотра пища на электрической плите).

Фото: МЧС Беларуси

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