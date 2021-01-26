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Изменения правил для вылетающих в Польшу: «Белавиа» предупреждает

26.01.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Изменения правил для вылетающих в Польшу: «Белавиа» предупреждает

В «Белавиа» предупредили об изменении правил для пассажиров, вылетающих в Польшу, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Пассажирам, вылетающим рейсом Минск-Варшава, включая тех, кто летит транзитом через Минск или Варшаву, с 27 января рекомендуют пройти ПЦР или экспресс-тест на SARS-CoV-2 (антиген или антитела) не ранее, чем за 48 ч до вылета.

Экспресс-тест выполняется перед вылетом в Национальном аэропорту Минск. Оплата возможна через платежный терминал или банк. 

Те пассажиры, которые предоставят тест, будут освобождены от самоизоляции по прибытии.

Фото: «Белавиа»

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Теги: Минск
 
 
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В «Белавиа» предупредили об изменении правил для пассажиров, вылетающих в Польшу, сообщается на сайте авиаперевозчика. Пассажирам, вылетающим рейсом...
 
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