Изменения правил для вылетающих в Польшу: «Белавиа» предупреждает

Источник материала: ОНТ

В «Белавиа» предупредили об изменении правил для пассажиров, вылетающих в Польшу, сообщается на сайте авиаперевозчика.

Пассажирам, вылетающим рейсом Минск-Варшава, включая тех, кто летит транзитом через Минск или Варшаву, с 27 января рекомендуют пройти ПЦР или экспресс-тест на SARS-CoV-2 (антиген или антитела) не ранее, чем за 48 ч до вылета.

Экспресс-тест выполняется перед вылетом в Национальном аэропорту Минск. Оплата возможна через платежный терминал или банк.

Те пассажиры, которые предоставят тест, будут освобождены от самоизоляции по прибытии.

Фото: «Белавиа»

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram