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Взрыв на нефтехимическом заводе в Башкирии: один человек погиб
Источник материала: ОНТ
На нефтехимическом заводе в Башкирии произошел взрыв, в результате которого разгорелся пожар. Погиб один человек, еще один – в больнице.
По официальной информации, на территории завода загорелись ёмкости с нефтепродуктами. После – детонировали. С огнем боролись всю ночь. Важно было не допустить распространения огня на другое оборудование. При этом завод продолжал работать в штатном режиме. С пожаром справились. Выброса вредных веществ не зафиксировали. По факту гибели на производстве возбуждено уголовное дело. ЧП могло произойти из-за нарушения техники безопасности. Пока это основная версия.
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На нефтехимическом заводе в Башкирии произошел взрыв, в результате которого разгорелся пожар. Погиб один человек, еще один – в больнице. По официальной...
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