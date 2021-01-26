Взрыв на нефтехимическом заводе в Башкирии: один человек погиб

Источник материала: ОНТ

На нефтехимическом заводе в Башкирии произошел взрыв, в результате которого разгорелся пожар. Погиб один человек, еще один – в больнице.

По официальной информации, на территории завода загорелись ёмкости с нефтепродуктами. После – детонировали. С огнем боролись всю ночь. Важно было не допустить распространения огня на другое оборудование. При этом завод продолжал работать в штатном режиме. С пожаром справились. Выброса вредных веществ не зафиксировали. По факту гибели на производстве возбуждено уголовное дело. ЧП могло произойти из-за нарушения техники безопасности. Пока это основная версия.

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