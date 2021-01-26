Госсекретарь Совбеза, председатель КГК, гендиректор СТВ. Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы

Источник материала: ОНТ

26 января Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Главы государства.

Президент назначил Александра Вольфовича государственным секретарем Совета безопасности. Ранее Вольфович работал в должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил - первого заместителя министра обороны. Что касается должности госсекретаря в Совете безопасности, она оставалась вакантной с тех пор, как Валерий Вакульчик в октябре 2020 года был назначен помощником Президента - инспектором по Брестской области.

Василий Герасимов назначен председателем Комитета государственного контроля. Герасимов с сентября 2020 года исполнял обязанности руководителя комитета. До этого был первым заместителем председателя КГК.

Глава государства сегодня назначил также Юрия Шулейко председателем Брестского облисполкома. Ранее он был в должности помощника Президента - инспектора по Гомельской области.

Сегодня же Лукашенко согласовал и назначение Михаила Демидова председателем Климовичского райисполкома. До этого он был первым заместителя председателя, начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Белыничского райисполкома.

Назначение Игоря Ляшенко генеральным директором ОАО «Гродно Азот» Президент тоже согласовал сегодня. Ранее Ляшенко руководил представительством «Гомельтранснефть Дружба» в Минске.

Глава государства сегодня дал согласие на назначение Кирилла Казакова генеральным директором ЗАО «Столичное телевидение». Должность руководителя телеканала СТВ была вакантной после того, как занимавший ее Игорь Луцкий в июне прошлого года был назначен министром информации. Его заместитель Кирилл Казаков начал исполнять обязанности гендиректора.

Кроме того, Президент согласовал назначение Андрея Любимова членом Витебского облисполкома.

Фото: БЕЛТА

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