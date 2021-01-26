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В Сенат передана резолюция об импичменте Дональда Трампа
Источник материала: ОНТ
Резолюция об импичменте Дональда Трампа передана в Сенат. Ситуация беспрецедентна. Впервые в истории США процедуре отстранения от власти дважды подвергается один президент.
Трампа обвиняют в подстрекательстве к мятежу. Если сенатский процесс, который будет проходить в форме суда, вынесет приговор об импичменте, Трамп лишится возможности баллотироваться в президенты на новый срок и занимать иные государственные должности.
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Резолюция об импичменте Дональда Трампа передана в Сенат. Ситуация беспрецедентна. Впервые в истории США процедуре отстранения от власти дважды подвергается один...
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