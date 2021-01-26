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Протесты ортодоксальных общин против антиковидных мер прошли в Израиле

26.01.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Протесты ортодоксальных общин против антиковидных мер прошли в Израиле

В Израиле в жесткие столкновения с полицией вылились протесты ортодоксальных общин против антиковидных мер. 

Невзирая на запрет властей, в пригороде Тель-Авива открылись несколько религиозных школ. Ученики и их духовные наставники отказались носить маски и отменять массовые собрания. Когда полиция попыталась закрыть  заведения, в неё полетели камни и петарды. Одному полицейскому потребовалась госпитализация. Восемь подозреваемых в нападениях на стражей порядка задержаны. 

 

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В Израиле в жесткие столкновения с полицией вылились протесты ортодоксальных общин против антиковидных мер.  Невзирая на запрет властей, в пригороде Тель-Авива...
 
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