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Протесты ортодоксальных общин против антиковидных мер прошли в Израиле
Источник материала: ОНТ
В Израиле в жесткие столкновения с полицией вылились протесты ортодоксальных общин против антиковидных мер.
Невзирая на запрет властей, в пригороде Тель-Авива открылись несколько религиозных школ. Ученики и их духовные наставники отказались носить маски и отменять массовые собрания. Когда полиция попыталась закрыть заведения, в неё полетели камни и петарды. Одному полицейскому потребовалась госпитализация. Восемь подозреваемых в нападениях на стражей порядка задержаны.
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В Израиле в жесткие столкновения с полицией вылились протесты ортодоксальных общин против антиковидных мер. Невзирая на запрет властей, в пригороде Тель-Авива...
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