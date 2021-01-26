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Циклон «Ларс» в Гродно: из-за обильного снегопада деревья и ветки падают на дорогу

26.01.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Циклон «Ларс» в Гродно: из-за обильного снегопада деревья и ветки падают на дорогуГродно: из-за обильного снегопада деревья и ветки падают на дорогу" class="one-news__figure-img">

В Гродно и Гродненском районе осложнилась дорожная обстановка из-за снегопада, который принес на территорию региона циклон «Ларс», сообщается на сайте МЧС Беларуси.



Из-за обильного снегопада ветки и деревья падают на проезжую часть, автомобили и линии электропередач. 26 января утром сотрудники МЧС более 30 раз выезжали, чтобы помочь их распилить. 5 автомобилей повреждены, люди не пострадали.


Опора линии электропередач упала по улице О.Соломовой в Гродно. По этой причине временно были обесточены 20 частных домов. Из-за упавшего на линию электропередач дерева в деревне Рыбница нарушилось электроснабжение садоводческого кооператива.


Энергетики, специалисты ГАИ, ЖКХ, дорожных служб, Красного Креста и другие организованы для ликвидации последствий непогоды.

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в областном центре за минувшие сутки зарегистрированы 24 ДТП. Кроме того, дорожные условия не позволяют быстро ехать, что снизило среднюю скорость потока и вызвало заторовые ситуации.

Работа по расчистке снега продолжается. 

Продолжается и снегопад. 

Водителей просят по возможности отказаться от поездок и не парковать автомобили вдоль дорог, чтобы не мешать расчистке. В МЧС призывают принять меры, чтобы защитить свое имущество от возможных падений деревьев.

Фото: МЧС Беларуси

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Теги: Гродно
 
 
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В Гродно и Гродненском районе осложнилась дорожная обстановка из-за снегопада, который принес на территорию региона циклон «Ларс», сообщается на сайте МЧС...
 
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