Циклон «Ларс» в Гродно: из-за обильного снегопада деревья и ветки падают на дорогу

Источник материала: ОНТ

Гродно: из-за обильного снегопада деревья и ветки падают на дорогу" class="one-news__figure-img">

В Гродно и Гродненском районе осложнилась дорожная обстановка из-за снегопада, который принес на территорию региона циклон «Ларс», сообщается на сайте МЧС Беларуси.







Из-за обильного снегопада ветки и деревья падают на проезжую часть, автомобили и линии электропередач. 26 января утром сотрудники МЧС более 30 раз выезжали, чтобы помочь их распилить. 5 автомобилей повреждены, люди не пострадали.





Опора линии электропередач упала по улице О.Соломовой в Гродно. По этой причине временно были обесточены 20 частных домов. Из-за упавшего на линию электропередач дерева в деревне Рыбница нарушилось электроснабжение садоводческого кооператива.





Энергетики, специалисты ГАИ, ЖКХ, дорожных служб, Красного Креста и другие организованы для ликвидации последствий непогоды.

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома, в областном центре за минувшие сутки зарегистрированы 24 ДТП. Кроме того, дорожные условия не позволяют быстро ехать, что снизило среднюю скорость потока и вызвало заторовые ситуации.

Работа по расчистке снега продолжается.

Продолжается и снегопад.

Водителей просят по возможности отказаться от поездок и не парковать автомобили вдоль дорог, чтобы не мешать расчистке. В МЧС призывают принять меры, чтобы защитить свое имущество от возможных падений деревьев.

Фото: МЧС Беларуси

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