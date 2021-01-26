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Циклон «Ларс» в Гродно: из-за обильного снегопада деревья и ветки падают на дорогу
Источник материала: ОНТГродно: из-за обильного снегопада деревья и ветки падают на дорогу" class="one-news__figure-img">
В Гродно и Гродненском районе осложнилась дорожная обстановка из-за снегопада, который принес на территорию региона циклон «Ларс»,
Из-за обильного снегопада ветки и деревья падают на проезжую часть, автомобили и линии электропередач. 26 января утром сотрудники МЧС более 30 раз выезжали, чтобы помочь их распилить. 5 автомобилей повреждены, люди не пострадали.
Опора линии электропередач упала по улице О.Соломовой в Гродно. По этой причине временно были обесточены 20 частных домов. Из-за упавшего на линию электропередач дерева в деревне Рыбница нарушилось электроснабжение садоводческого кооператива.
Энергетики, специалисты ГАИ, ЖКХ, дорожных служб, Красного Креста и другие организованы для ликвидации последствий непогоды.
Как
Работа по расчистке снега продолжается.
Продолжается и снегопад.
Водителей просят по возможности отказаться от поездок и не парковать автомобили вдоль дорог, чтобы не мешать расчистке. В МЧС призывают принять меры, чтобы защитить свое имущество от возможных падений деревьев.
Фото: МЧС Беларуси
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В Гродно и Гродненском районе осложнилась дорожная обстановка из-за снегопада, который принес на территорию региона циклон «Ларс», сообщается на сайте МЧС...
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