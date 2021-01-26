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ДТП в Ивановском районе: Audi столкнулась с МАЗом – погибли двое (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Лобовое столкновение произошло сегодня в Ивановском районе, в результате погибли двое человек,
Сегодня рано утром на трассе М10 возле Иваново столкнулись Audi и МАЗ. По предварительной информации, 28-летняя водитель легкового автомобиля не справилась с управлением, выехала на встречку и врезалась в МАЗ, за рулем которого находился 56-летний мужчина.
Женщина и 26-летний пассажир Audi погибли.
В связи с неблагоприятными погодными условиями, обильными снегопадами и снежными заносами в МВД призывают водителей выбирать безопасную скорость движения, использовать ближний свет фар, соблюдать безопасную дистанцию.
Видео: МВД Беларуси
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Лобовое столкновение произошло сегодня в Ивановском районе, в результате погибли двое человек, сообщается в Telegram-канале МВД Беларуси. Сегодня рано утром на...
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