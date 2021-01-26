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Пособия на детей до 3 лет вырастут с 1 февраля
Источник материала: ОНТ
Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет с 1 февраля увеличиваются из-за роста среднемесячной зарплаты,
Br472,92 – размер пособия на первого ребенка, Br540,48 – на второго и последующих детей, Br608,04 – на ребенка-инвалида.
Пособия увеличились на 110,5% по сравнению с перерасчетом с 1 августа 2020 года и на 116,6% - по сравнению с перерасчетом с 1 февраля 2020-го.
Фото: БЕЛТА
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Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет с 1 февраля увеличиваются из-за роста среднемесячной зарплаты, сообщается на сайте Минтруда и соцзащиты....
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