ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пособия на детей до 3 лет вырастут с 1 февраля

26.01.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Пособия на детей до 3 лет вырастут с 1 февраля

Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет с 1 февраля увеличиваются из-за роста среднемесячной зарплаты, сообщается на сайте Минтруда и соцзащиты.

Br472,92 – размер пособия на первого ребенка, Br540,48 – на второго и последующих детей, Br608,04 – на ребенка-инвалида.

Пособия увеличились на 110,5% по сравнению с перерасчетом с 1 августа 2020 года и на 116,6% - по сравнению с перерасчетом с 1 февраля 2020-го.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Размеры пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет с 1 февраля увеличиваются из-за роста среднемесячной зарплаты, сообщается на сайте Минтруда и соцзащиты....
 
Новости дня
Новости разные
 
Под Барановичами водитель снегоуборщика не справился с управлением и влетел во встречное авто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by