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Еще одного беларуса отправили в тюрьму за "оскорбление" Лукашенко

26.01.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

51-жителя Островца приговорили к году и трем месяцам колонии общего режима за публичное "оскорбление" Лукашенко (статья 368 УК) и министра внутренних дел (статья 369 УК)



Как утверждает Генпрокуратура, 1 сентября 51-летний мужчина, переписываясь в телеграм-чате, «допустил неприличный, унижающий честь и достоинство» комментарий в адрес Лукашенко.

28 октября в том же чате он «публично оскорбил министра внутренних дел, прокомментировав его видеообращение с использованием нецензурных выражений».

Заметим, что уже около десяти беларусов осуждены за "оскорбление" Лукашенко в интернете, в основном их приговаривают к лишению свободы
 
 
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51-жителя Островца приговорили к году и трем месяцам колонии общего режима за публичное "оскорбление" Лукашенко (статья 368 УК) и министра внутренних дел (статья 369 УК)
 
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