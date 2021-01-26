







Как утверждает Генпрокуратура, 1 сентября 51-летний мужчина, переписываясь в телеграм-чате, «допустил неприличный, унижающий честь и достоинство» комментарий в адрес Лукашенко.





28 октября в том же чате он «публично оскорбил министра внутренних дел, прокомментировав его видеообращение с использованием нецензурных выражений».





Заметим, что уже около десяти беларусов осуждены за "оскорбление" Лукашенко в интернете, в основном их приговаривают к лишению свободы