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Audi столкнулась с МАЗом на трассе под Иваново: погибли 2 человека – видео
26.01.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Два человека погибло в результате ДТП, случившегося на трассе М10 вблизи Иваново (Брестская область), об этом рассказали в пресс-службе МВД.
© Photo : ГАИ Минска
Трагедия случилась около 7:00 во вторник. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Audi не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там машина столкнулась с МАЗом.
Находившаяся за рулем легковушки 28-летняя женщина и 26-летний пассажир погибли.
На месте аварии работали сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В ведомстве напомнили, что из-за
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Иномарка выехала на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулась с грузовиком - находившимся в легковушке людям выжить не удалось.
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