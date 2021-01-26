Audi столкнулась с МАЗом на трассе под Иваново: погибли 2 человека – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Два человека погибло в результате ДТП, случившегося на трассе М10 вблизи Иваново (Брестская область), об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Трагедия случилась около 7:00 во вторник. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Audi не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там машина столкнулась с МАЗом.

Находившаяся за рулем легковушки 28-летняя женщина и 26-летний пассажир погибли.

На месте аварии работали сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В ведомстве напомнили, что из-за неблагоприятных погодных условий , снегопадов и снежных заносов водителям следует выбирать безопасную скорость движения, а также следить за соблюдением безопасной дистанции и использовать ближний свет фар.

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