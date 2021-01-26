Права задержанных в Беларуси постоянно нарушаются, свидетельствует новый доклад правозащитников

Права административно задержанных в Беларуси постоянно нарушаются. Об этом свидетельствует новый доклад «Административный арест в Беларуси — 2020 как инструмент нарушения прав человека», подготовленный юристами и экспертами лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».





«Доклад охватывает период с января по декабрь 2020 года, — сообщил один из его авторов доклада Павел Сапелко во время его презентации 26 января. — При подготовке доклада были опрошены 550 человек, которые удерживались в 41 изоляторе и других местах, используемых для содержания задержанных и арестованных, в 35 населенных пунктах страны. Их опросили об обстоятельствах, связанных с административным задержаниям и условиях содержания при отбытии ареста. Почти 85% опрошенных — это люди, не принадлежащие к партиям и политическим или общественным движениям. 52 из них содержались в изоляторах в период с 9 по 12 августа 2020 года».

Медицинский осмотр при поступлении в изолятор прошли только 24,7% опрошенных, 39,8% — спросили о состоянии здоровья, а 35,5% — не осматривали и не опрашивали. При этом 10,3% участников опроса заявили, что им не была оказана необходимая медпомошь, а 6,5% — оказали не ту помощь, которая им требовалась.

83,1% опрошенных заявили, что их родным не сообщили о задержании или аресте.

В докладе указано, что с 9 по 13 августа 2020 года «задержанные и административно арестованные на территории центра изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома, в изоляторах и неприспособленных местах для содержания задержанных подверглись масштабным и систематическим пыткам, которые осуществляли сотрудники ОВД, в том числе — специальные подразделения и персонал изоляторов, сотрудники территориальных подразделений ОВД». Подробно обстоятельства этих пыток и других актов запрещенного обращения изложены в докладе белорусских правозащитных организаций о ситуации с правами человека в поствыборный период «Беларусь после выборов».

По словам Сапелко, 43% опрошенных при подготовке нынешнего доклада отметили, что в камере, где они содержались, находилось больше людей, чем было предусмотрено спальных мест, а шесть человек сообщили, что их удерживали в камерах с деревянным настилом вместо отдельных спальных мест.

49% опрошенных заявили, что не были своевременно обеспечены питанием в течение 8—24 часов с момента задержания, 20% — в течение 24—48 часов, 5% — более 48%. Только 26% участников опроса сообщили, что были своевременно обеспечены питанием.

«При подготовке доклада мы рассматривали вопрос о соблюдении права на жизнь в контексте ареста в период пандемии Covid-19 и пришли к выводу, что власти это право нарушали, — сказал Сапелко. — 36% опрошенных заявили, что с ними в камере были люди с признаками респираторных заболеваний. Более 25% после освобождения из изоляторов был диагностирован Covid-19 или ОРВИ».

Только 40,3% отметили удовлетворительное санитарное состояние камер, а 53,2% оценили его как неудовлетворительное, 6,5% содержались с заключенными, которые не следят за гигиеной. При этом 72,3% опрошенных не получили положенных средств личной гигиены, 73,4% — не получили возможности воспользоваться душем.

60% опрошенных на вопрос о поведении персонала изоляторов отметили грубость, использование нецензурных слов и выражений, невыполнение своих обязанностей, пренебрежительное отношение к арестованным и задержанным.

«Обычно мы заканчиваем свои доклады подробными, детальными рекомендациями для властей, — сказал Сапелко. — Но сейчас ситуация такова, что власти не очень интересуются нашим мнением по этому поводу и многое знают сами. Поэтому рекомендации мы изложили только самые горящие и самые неотложные: проведение всестороннего объективного расследования всех случаев пыток и запрещенного обращения в отношении задержанных и арестованных; пересмотр всех судебных актов, которые были вынесены с нарушением принципов справедливого суда; отказ от дальнейшего использования административных задержаний и арестов в целях преследования участников мирных собраний. Мы также еще раз призываем приостановить практику административных арестов и задержаний на срок свыше трех часов на период пандемии COVID-19».