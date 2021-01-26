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Белорусам запретят держать диких животных. Но не всех
Источник материала: Навiны
Государство решило, что белорусам больше не стоит заводить диких животных и посещать контактные зоопарки. Новый законопроект с ограничительными мерами поступит в парламент уже осенью этого года.
Было дикое — стало домашнее
Во многих странах приняты отдельные законы, которые защищают диких животных.
Так, в России с 2020 года запрещено содержать животных, привычная среда обитания которых отличается от условий содержания их в неволе.
В список
В Беларуси ничего подобного пока нет — есть только общий
При этом любой гражданин или юридическая фирма могут купить и привезти из-за рубежа дикое животное, чтобы держать его у себя дома либо в офисе. Правда, для этого в госорганах придется получить несколько разрешений — процедура регистрации
Наиболее популярны у белорусов пауки-птицееды, трехцветные древолазы, обыкновенные удавы, королевские и тигровые питоны. Граждане и компании также регистрировали в Беларуси кайманового крокодила, винторогого козла, игуану, макаку и амурского тигра.
Некоторые наши граждане предпочитают держать у себя «свойских» диких животных. Тем более что заводить их можно без получения разрешений. Например, дрозда, лесную соню, обыкновенного ужа, серую жабу или голубянку. Полный
Ты в каком списке, животное?
Ситуация с дикими животными не устраивает не только местных зоозащитников, но и многих белорусов. Они
В этом году решение проблемы может сдвинуться с мертвой точки.
Дело в том, что
Прежде всего, будут закреплены положения, «реализация которых позволит обеспечить выполнение Беларусью обязательств международных соглашений».
Речь идет о конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой, и конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе.
Для этого власти намерены ограничить содержание и разведение отдельных видов диких животных в квартирах, частных домах и на придомовых территориях.
В том числе будет ограничено содержание и разведение диких животных, которые ввезены в Беларусь из других государств.
Под ограничения также попадут те дикие животные, которые используются в передвижных и контактных зоопарках.
В результате появятся два списка. В первый войдут дикие животные, которых белорусы не смогут содержать и разводить в домашних условиях, а во втором перечислят животных, которых разрешат держать в контактных зоопарках.
«Эти ограничения и запреты не будут распространяться на случаи содержания и использования таких животных в стационарных зоопарках, цирках, дельфинариях, объектах содержания и (или) разведения диких животных, так как в стационарных объектах, в которых содержатся дикие животные, используемые в культурно-зрелищных мероприятиях, возможно создать условия, соответствующие биологическим (видовым и индивидуальным) особенностям животных, не причиняя вреда их жизни и здоровью», — отмечается в обосновании к законопроекту.
Таким образом, несмотря на усилия «зеленых» и зоозащитников, в Беларуси останутся стационарные зоопарки и дельфинарии, а животных по-прежнему будут использовать в цирках. Тогда как во многих странах Евросоюза дрессура диких животных ради развлекательных целей уже запрещена.
Никаких варанов и контактных зоопарков
Уже известно, что в перечень диких животных, которых нельзя будет содержать/разводить в домашних условиях, предлагается включить:
- виды млекопитающих, высота в холке которых превышает 70 сантиметров, виды крупных кошачьих, псовых, медвежьих, крупных грызунов семейства «Бобровые» (Castoridae), «Дикобразовые» (Hystricidae);
- все виды ядовитых змей, в также змей, общая длина которых превышает 5 метров;
- виды диких животных из отряда «Крокодилы» (Crocodilia), крупных представителей рода «Вараны» (Varanus);
- виды из отряда «Сколопендровые» (Scolopendromorpha), мелкие виды отряда «Скорпионы» (Scorpiones), пауки родов «Пециллотерия» (Pecilloteria), «Птеринохилюс» (Pterinochilus), «Мегафобема» (Megaphobema), отряда «Пауки» (Araneae);
- все виды отряда «Приматы».
К диким животным, запрещенным к содержанию (в том числе ввезенным в Беларусь из других государств) в передвижных и контактных зоопарках «при осуществлении деятельности в области организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий», будут отнесены все виды диких животных.
Исключение составят виды, которые относятся к подотряду мышеообразные. Это в том числе хомяки, мыши, тушканчики и сони.
Нет в списке — заводите и содержите
Вместо тотального запрета государство пока предлагает половинчатые меры. А значит, держать в своих домах и квартирах диких животных белорусы смогут по-прежнему, хотя и далеко не всех.
И поскольку дикие животные зачастую пытаются сбежать на свободу, они будут, как и раньше, оказываться в новостных сводках МЧС. Чаще всего фигурируют змеи.
Так, в 2018 году от минчанина уполз четырехметровых тигровый питон, а в 2020-м витебчане обнаружили у себя в квартире синалойскую молочную змею.
Уже в сентябре новый вариант закона «О животном мире» должен поступить в парламент. Можно предположить, что закон будет принят в двух чтениях и подписан в конце года. Еще около полугода уйдет на то, чтобы он вступил в силу вместе со всеми подзаконными актами.
Таким образом, у белорусов, которые намерены завести себе дикое животное или прикупить новое в «коллекцию», есть еще достаточно времени для этого.
Российское законодательство разрешает держать диких животных, которые были приобретены до введения запрета в силу, вплоть до их естественной смерти.
По всей видимости, подобное правило будет действовать и в нашей стране.
В заключение остается добавить, что Беларусь остро нуждается в законодательном регулировании не только проблемы диких животных.
Уже более четверти века наша страна живет без закона «Об обращении с животными». По
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Государство решило, что белорусам больше не стоит заводить диких животных и посещать контактные зоопарки. Новый законопроект с ограничительными мерами поступит в...
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