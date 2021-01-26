Белорусам запретят держать диких животных. Но не всех

Государство решило, что белорусам больше не стоит заводить диких животных и посещать контактные зоопарки. Новый законопроект с ограничительными мерами поступит в парламент уже осенью этого года.



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Было дикое — стало домашнее

Во многих странах приняты отдельные законы, которые защищают диких животных.

Так, в России с 2020 года запрещено содержать животных, привычная среда обитания которых отличается от условий содержания их в неволе.

В список включены змеи и ящерицы, скорпионы и пауки, а также пингвины, крокодилы, страусы, антилопы, львы, тигры, гепарды, волки, лисицы, обезьяны и многие другие животные. Кроме того, в перечне есть птицы, рыбы и даже коралловые полипы.

В Беларуси ничего подобного пока нет — есть только общий закон «О животном мире», принятый еще в 2007 году.

При этом любой гражданин или юридическая фирма могут купить и привезти из-за рубежа дикое животное, чтобы держать его у себя дома либо в офисе. Правда, для этого в госорганах придется получить несколько разрешений — процедура регистрации хлопотная , но понятная.

Наиболее популярны у белорусов пауки-птицееды, трехцветные древолазы, обыкновенные удавы, королевские и тигровые питоны. Граждане и компании также регистрировали в Беларуси кайманового крокодила, винторогого козла, игуану, макаку и амурского тигра.

Некоторые наши граждане предпочитают держать у себя «свойских» диких животных. Тем более что заводить их можно без получения разрешений. Например, дрозда, лесную соню, обыкновенного ужа, серую жабу или голубянку. Полный перечень таких животных утвержден правительством.

Ты в каком списке, животное?

Ситуация с дикими животными не устраивает не только местных зоозащитников, но и многих белорусов. Они требуют , чтобы государство жестко ограничило или вообще запретило содержать и использовать таких животных в неволе, в том числе в домашних условиях и зоопарках.

В этом году решение проблемы может сдвинуться с мертвой точки.

Дело в том, что план подготовки законопроектов на 2021 год предусматривает внесение важных изменений в закон «О животном мире».

Прежде всего, будут закреплены положения, «реализация которых позволит обеспечить выполнение Беларусью обязательств международных соглашений».

Речь идет о конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой, и конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе.

Для этого власти намерены ограничить содержание и разведение отдельных видов диких животных в квартирах, частных домах и на придомовых территориях.

В том числе будет ограничено содержание и разведение диких животных, которые ввезены в Беларусь из других государств.

Под ограничения также попадут те дикие животные, которые используются в передвижных и контактных зоопарках.

В результате появятся два списка. В первый войдут дикие животные, которых белорусы не смогут содержать и разводить в домашних условиях, а во втором перечислят животных, которых разрешат держать в контактных зоопарках.

«Эти ограничения и запреты не будут распространяться на случаи содержания и использования таких животных в стационарных зоопарках, цирках, дельфинариях, объектах содержания и (или) разведения диких животных, так как в стационарных объектах, в которых содержатся дикие животные, используемые в культурно-зрелищных мероприятиях, возможно создать условия, соответствующие биологическим (видовым и индивидуальным) особенностям животных, не причиняя вреда их жизни и здоровью», — отмечается в обосновании к законопроекту.

Таким образом, несмотря на усилия «зеленых» и зоозащитников, в Беларуси останутся стационарные зоопарки и дельфинарии, а животных по-прежнему будут использовать в цирках. Тогда как во многих странах Евросоюза дрессура диких животных ради развлекательных целей уже запрещена.

Никаких варанов и контактных зоопарков

Уже известно, что в перечень диких животных, которых нельзя будет содержать/разводить в домашних условиях, предлагается включить:

- виды млекопитающих, высота в холке которых превышает 70 сантиметров, виды крупных кошачьих, псовых, медвежьих, крупных грызунов семейства «Бобровые» (Castoridae), «Дикобразовые» (Hystricidae);

- все виды ядовитых змей, в также змей, общая длина которых превышает 5 метров;

- виды диких животных из отряда «Крокодилы» (Crocodilia), крупных представителей рода «Вараны» (Varanus);

- виды из отряда «Сколопендровые» (Scolopendromorpha), мелкие виды отряда «Скорпионы» (Scorpiones), пауки родов «Пециллотерия» (Pecilloteria), «Птеринохилюс» (Pterinochilus), «Мегафобема» (Megaphobema), отряда «Пауки» (Araneae);

- все виды отряда «Приматы».

К диким животным, запрещенным к содержанию (в том числе ввезенным в Беларусь из других государств) в передвижных и контактных зоопарках «при осуществлении деятельности в области организации и проведения культурно-зрелищных мероприятий», будут отнесены все виды диких животных.

Исключение составят виды, которые относятся к подотряду мышеообразные. Это в том числе хомяки, мыши, тушканчики и сони.

Нет в списке — заводите и содержите

Вместо тотального запрета государство пока предлагает половинчатые меры. А значит, держать в своих домах и квартирах диких животных белорусы смогут по-прежнему, хотя и далеко не всех.

И поскольку дикие животные зачастую пытаются сбежать на свободу, они будут, как и раньше, оказываться в новостных сводках МЧС. Чаще всего фигурируют змеи.

Так, в 2018 году от минчанина уполз четырехметровых тигровый питон, а в 2020-м витебчане обнаружили у себя в квартире синалойскую молочную змею.

Уже в сентябре новый вариант закона «О животном мире» должен поступить в парламент. Можно предположить, что закон будет принят в двух чтениях и подписан в конце года. Еще около полугода уйдет на то, чтобы он вступил в силу вместе со всеми подзаконными актами.

Таким образом, у белорусов, которые намерены завести себе дикое животное или прикупить новое в «коллекцию», есть еще достаточно времени для этого.

Российское законодательство разрешает держать диких животных, которые были приобретены до введения запрета в силу, вплоть до их естественной смерти.

По всей видимости, подобное правило будет действовать и в нашей стране.

В заключение остается добавить, что Беларусь остро нуждается в законодательном регулировании не только проблемы диких животных.