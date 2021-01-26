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«Невозможно построить страну на страхе и концлагерях». Максим Богрецов идет на «Сход»

26.01.2021 13:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Член Координационного совета и старший вице-президент EPAM Максим Богрецов выдвинул свою кандидатуру на выборах народных представителей на платформе «Сход». Об этом пишет dev.by.


Фото: Сергей Балай, TUT.BY

Богрецов будет избираться на участке «Фрунзенский Каскадный» в Минске. Его послание избирателям звучит так:

  • Невозможно построить стабильную процветающую страну на страхе, насилии, концлагерях, подавлении мнения граждан. Нас пугают каждый день насилием своих же силовиков, заговорами соседних стран, США и России. Чуть ли не весь мир ополчился зачем-то на Беларусь. Так долго жить невозможно. Это не может быть стабильно, это невероятно дорого.
  • Главная ценность в современной экономике — это человек. Образованные, инициативные, креативные, интегрированные в мировую экономику и культуру люди — то, что каждая страна старается создавать всеми возможными способами. Белорусские власти умудрились объявить врагами студентов, преподавателей, работников IT-сферы, медиков — всех, кроме госчиновников и силовиков.
  • Человеческий капитал, так необходимый для повышения благосостояния народа, невозможно развивать без атмосферы взаимного уважения и терпимости, равенства перед законом, верховенства права и банальной безопасности.
  • Очень важно создать условия, при которых граждане смогут давать обратную связь государству и не бояться. Это основа любой современной экономики и абсолютно обязательная вещь. Демократические социальные и политические институты (особенно, пресса) — это воздух для получения обратной связи от государственных органов и контроля граждан над государством. Не наоборот. Не государство контролирует своих граждан, а граждане должны иметь возможность прозрачно контролировать действия государства. В таком виде можно построить страну для народа с высоким уровнем благосостояния, страну, в которой захочется жить: строить дома, садить деревья, воспитывать детей.

На текущий момент на платформе «Сход» прошли регистрацию 75 кандидатов в депутаты. Еще 235 находятся в процессе регистрации. Планируется, что по итогам голосования в мессенджерах пользователи изберут 328 депутатов по всей стране. Голосование на платформе пройдёт 5−7 февраля.

Создатели платформы обозначают свою цель, как выборы представителей интересов народа Беларуси. Избранные депутаты должны принять участие в национальном диалоге с органами власти.

 
Теги: Минск
 
 
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На текущий момент на платформе «Сход» прошли регистрацию 75 кандидатов в депутаты. Еще 235 находятся в процессе регистрации.
 
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