В Бресте пьяный пассажир едва не задушил таксиста

Источник материала: Tut.by

В Бресте пьяный пассажир такси едва не задушил водителя, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в УВД.

Инцидент произошел в ночь на 23 января. Нетрезвый 27-летний житель областного центра, находясь в салоне такси, начал предплечьем душить водителя, выкрикивая различные угрозы. Последний вырвался и стал убегать, но пассажир направился за ним. К счастью, таксист вышел на стоянку, где его коллеги помогли задержать нетрезвого брестчанина.

— Состояние мужчины едва позволяло ему шевелить языком, от освидетельствования он отказался, — рассказали в милиции.

Следователи возбудили уголовное дело за угрозу убийством. Известно, что ранее пассажир был судим за причинение тяжких телесных повреждений и уклонение от отбывания наказания.