Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2020-го

Источник материала: Tut.by

Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Всего независимая некоммерческая организация отметила 20 проектов: 10 фильмов и 10 сериалов. При этом конкретные места номинантам не раздавали, так что перечислены они в алфавитном порядке. Об этом сообщается на сайте AFI.



Фото: кадр из сериала «Бриджертоны»

В каждый из списков вошло по 10 проектов, которые представляют собой самые выдающиеся достижения с культурной и художественной точки зрения.

10 лучших фильмов 2020-го по версии американского киноинститута

1. «Душа»

2. «Звук металла»

3. «Земля кочевников»

4. «Иуда и Черный мессия»

5. «Ма Рейни: Мать блюза»

6. «Манк»

7. «Минари»

8. «Одна ночь в Майами»

9. «Пятеро одной крови»

10. «Суд над чикагской семеркой»

10 лучших сериалов 2020-го по версии американского киноинститута

1. «Бриджертоны»

2. «Корона»

3. «Лучше звоните Солу»

4. «Мандалорец»

5. «Миссис Америка»

6. «Неортодоксальная»

7. «Птица доброго господа»

8. «Страна Лавкрафта»

9. «Тед Лассо»

10. «Ход королевы»

Мюзикл «Гамильтон», вышедший на Disney+, отмечен специальным призом.

Рейтинг американского института киноискусства часто дает примерное представление, какие фильмы могут получить номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм»: предпочтения института и академии нередко похожи.