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Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2020-го
Источник материала: Tut.by
Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Всего независимая некоммерческая организация отметила 20 проектов: 10 фильмов и 10 сериалов. При этом конкретные места номинантам не раздавали, так что перечислены они в алфавитном порядке. Об этом
В каждый из списков вошло по 10 проектов, которые представляют собой самые выдающиеся достижения с культурной и художественной точки зрения.
10 лучших фильмов 2020-го по версии американского киноинститута
1. «Душа»
10 лучших сериалов 2020-го по версии американского киноинститута
1. «Бриджертоны»
Мюзикл «Гамильтон», вышедший на Disney+, отмечен специальным призом.
Рейтинг американского института киноискусства часто дает примерное представление, какие фильмы могут получить номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм»: предпочтения института и академии нередко похожи.
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Американский киноинститут назвал лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Всего независимая некоммерческая организация отметила 20 проектов: 10 фильмов и 10 сериалов. При...
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