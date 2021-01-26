Узнали, какая ситуация с площадками Ulej.by и MolaMola, основатель которых - Эдуард Бабарико

Источник материала: Tut.by

В июне 2020 года были заблокированы счета компании «Хайв Проджект», которой принадлежат краудфандинговые площадки Ulej.by и MolaMola (их основателем был сын Виктора Бабарико Эдуард, который сейчас находится в СИЗО КГБ). В результате на Ulej.by «зависло» 14 проектов, на которые в общей сумме было собрано более 90 тысяч рублей. В конце прошлого года восьми из них перечислили собранные средства. «По остальным шести проектам мы до сих пор не получили ответ, поэтому непонятно, каким образом произошла эта выборка», — комментирует директор «Хайв Проджект» Алина Лисакович.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

4 августа 2020 года Алину Лисакович забрали на допрос. У нее в квартире и в офисе компании прошел обыск, были изъяты документация и техника компании. Вскоре после этого Алина уехала за границу и сейчас находится в Литве. По ее словам, актуальной информации о ее процессуальном статусе у нее нет, поскольку и она, и ее адвокат находятся за границей.

— С момента моего допроса и отъезда ничего по деятельности «Хайв Проджект» не изменилось. Некоторые платежи мы по-прежнему не можем провести. Но есть один успех: после блокировки счетов «Хайв Проджект» зависли 14 успешных проектов с общей собранной суммой чуть более 90 тысяч рублей. В течение пяти месяцев по ним не давали разрешения ни Белгазпромбанк (он является финансово-технологическим партнером площадки. — Прим. ред.), ни правоохранительные органы. Длительное время деньги были недоступны и не было понятно, вернут их или нет. И в конце 2020 года по решению КГБ авторам восьми проектов были перечислены собранные средства, — рассказывает Алина Лисакович.

Среди проектов, которые получили собранные средства — поддержка футбольного клуба «Ислочь» (вырученные средства, согласно целям проекта, пойдут на оплату аренды объектов для учебно-тренировочных занятий и изготовление новой атрибутики), новый мурал в Бресте с изображением сокола-пустельги, издание офлайн-версии журнала про видеоигры «Виртуальные радости» (июль-сентябрь 2020 года), издание сборника рассказов «Война за нашими окнами» (истории по рассказам детей и подростков, оказавшихся в годы войны на оккупированных территориях), издание сборника коротких рассказов «Отпуская руку Ди», издание книги историка Александра Кравцевича про князей Альгерда и Кейстута, издание книги «Детский сеанс» (книга «о том самом кино, которое мы смотрели в детстве»), запуск автолавки #STAYHOME (покупка и доставка недельного набора продуктов для одиноких пенсионеров).

— Проект «Автолавка #STAYHOME» должен был быть реализован еще в первую волну ковида, но из-за блокировки счета 200 продуктовых наборов одиноким бабушкам и дедушкам Лиозненского района Витебской области не были доставлены вовремя, — отмечает Алина Лисакович.

Авторы некоторых из этих проектов тоже сообщают о том, что деньги на них были перечислены. Например, на страничке сбора на издание книги «Детский сеанс» есть такое обновление : «Друзья, несу вам отличную новость! Банк рассчитался со мной по проекту! Ура и спасибище команде „Улья“! И значит, пора отдавать вам заказанные книги». Сайт МОО «Взаимопонимание», который собирал деньги на развоз продуктов одиноким пенсионерам, тоже опубликовал новость о перечислении средств. В ней говорится, что авторы сбора «сразу же приступили к организации закупки продуктов».

— После мониторинга эпидемиологической обстановки мы решили, что начнем распространение наборов с Городокского района — ситуация там теперь стала намного хуже, чем в Лиозненском. Надеемся, что жертвователи отнесутся к этому с пониманием, — сказано на сайте МОО «Взаимопонимание».

Вместе с тем еще по шести проектам, на которые белорусы собрали деньги, ответа пока нет. Алина Лисакович отмечает, что «непонятно, каким образом произошла эта выборка». Пока средства не могут получить проекты по изданию книги The Belarus Book (книга с визуальным рассказом от Каси Сыромолот о Беларуси), изданию книг для детей «Вялікая кніга рэцэптаў Пэтсана і Фіндуса» (издательство Koska) и «Пра чарадзейную скрыначку ды іншыя казкі», изданию книги про белорусские традиции для детей «Выхаванне спевака», изданию журнала белорусской прозы МІНКУЛЬТ-3 и выпуску коллекции маек от Hutkasmachnaa.

— По каким причинам не дали разрешение по этим, казалось бы, добрым и важным проектам пока вопрос. Но надеемся, что ответ мы все же получим, — говорит Алина Лисакович. — Хотелось бы принести извинения авторам, чьи собранные средства зависли, и бэкерам (жертвователям средств. — Прим. ред.), которые не получили вовремя свои книги, альбомы и так далее. Мы делаем все возможное, чтобы решить этот вопрос, насколько сейчас это вообще возможно. И уверены, что все получится.

На краудфандинговой MolaMola, которая тоже принадлежит «Хайв Проджект», подобных ситуаций с зависшими сборами не было: там деньги сразу напрямую перечислялись авторам проектов.