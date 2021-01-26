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Редкий случай: противозачаточное средство женщины нашли в ее мочевом пузыре

26.01.2021 13:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

У 47-летней жительницы Великобритании, которая пожаловалась своему врачу на наличие крови в моче, оказался необычный диагноз: ее внутриматочная спираль, которую она поставила десятью годами ранее, пробила ей мочевой пузырь, из-за чего там образовался камень, пишет Live Science.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reproductive Health Supplies Coalition / Unsplash

Как говорится в журнале Case Reports in Women’s Health, это редкое осложнение при использовании данного противозачаточного средства.

Согласно данным Planned Parenthood, внутриматочная спираль — эффективная форма контроля над рождаемостью, которая может работать до 12 лет. Есть два вида спиралей — гормональные и негормональные, с добавлением меди. В данном случае речь идет о медной.

В отчете специалистов говорится, что когда врачи вводят внутриматочную спираль, которая обычно имеет Т-образную форму, есть риск, что примерно в 1 случае из 1000 она может пробить стенку матки. Но вот перфорация мочевого пузыря, как в случае с 47-летней пациенткой из Великобритании, встречается редко.

Например, в 2017 году нечто подобное случилось с женщиной в Китае. У нее стояла спираль, однако женщина все равно забеременела и родила посредством кесарева сечения, причем саму спираль нашли только спустя много лет в ее мочевом пузыре.

Звучит довольно угрожающе, однако врачи уверяют, что внутриматочная спираль не блуждает по женскому организму сама по себе. Так, это может случиться из-за неправильной установки либо же «износа» окружающих спираль тканей.

В случае с упомянутой в начале текста пациенткой врачи использовали лазеры для измельчения камня в ее мочевом пузыре и во время следующего визита через месяц женщина сообщила, что симптомы полностью исчезли.

 
 
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При этом специалисты уверяют, что спираль не «блуждает» по женскому организму сама по себе.
 
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