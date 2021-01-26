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«Если не дают вклиниться — можно и на красный проехать». Видео одного нервного проезда (видео)

26.01.2021 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Въезд в Минск со стороны трассы Р1 (по пр. Дзержинского) известен водителям нередкими заторами. Часто приходится стоять перед первым крупным перекрестком за МКАД (пересечение проспекта и ул. Есенина) в сторону центра. Это же место можно назвать концентрацией нарушений со стороны тех, кто пытается опередить очередь. Один из таких случаев с неожиданной развязкой зафиксировал наш форумчанин.

На указанном участке пять полос, но лишь две из них предназначены для движения только прямо. Еще из одной разрешено ехать налево и прямо, но она зачастую занята поворачивающими. А вот крайняя правая предназначена только для поворота, причем по сигналу допсекции светофора — стрелке. И именно в этот ряд устремляются все спешащие, чтобы потом проехать прямо.

«Если не дают вклиниться — можно и на красный проехать». Видео одного нервного проезда (видео)

Одного из нарушителей — водителя BMW — зафиксировал на видео пользователь нашего форума turbo.traktor. Судя по видео, автор ролика специально продвинулся вперед, чтобы не дать BMW перестроиться перед ним из полосы, предназначенной направо. Водителю внедорожника это настолько не понравилось, что он решился на еще более серьезное нарушение — резко ускорился и просто проехал на красный сигнал.

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Теги: Минск
 
 
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Въезд в Минск со стороны трассы Р1 (по пр. Дзержинского) известен водителям нередкими заторами. Часто приходится стоять перед первым крупным перекрестком за МКАД...
 
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