ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Отключение Adobe Flash привело к коллапсу ЖД-сообщения в китайском регионе

26.01.2021 14:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Железнодорожная система в Даляне на севере Китая коллапсировала во вторник, 12 января, после того, как Adobe прекратила официальную поддержку технологии Flash. У пользователей было три с половиной года на то, чтобы перейти на более актуальную технологию, однако не во всех уголках IT-мира, как оказалось, знали о скором отключении Flash.

Об этом случае писало гонконгское издание Apple Daily. ЖД-система в Даляне не функционировала до 20 часов после того, как Adobe Flash перестала работать. Сотрудники не могли просматривать диаграммы работы поездов, составлять графики движения и планы маневров.

Утверждается, что проблема разрешилась только к утру следующего дня, когда была установлена пиратская версия Flash. Всего проблема затронула 30 железнодорожных станций, что вызвало временный коллапс сообщения в регионе.

Удлинители USB 2.0 и USB 3.0 — от 3 р.

Удлинитель Cablexpert CCP-USB3-AMAF-6
8 отзывов
удлинитель USB 3.1 Gen1 Type-A, синий, длина 1.8 м
12,71 р.
12 предложений
Удлинитель Cablexpert CC-USB2-AMAF-6B
5 отзывов
удлинитель USB 2.0 Type-A (мама-папа), черный, длина 1.8 м
3,00 р.
11 предложений
Сравнить эти товары →

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Железнодорожная система в Даляне на севере Китая коллапсировала во вторник, 12 января, после того, как Adobe прекратила официальную поддержку технологии Flash. У...
 
Новости дня
Новости разные
 
Песков попытался оправдаться за дворец (не)Путина в Геленджике. Не убедил
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by