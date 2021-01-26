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Отключение Adobe Flash привело к коллапсу ЖД-сообщения в китайском регионе
Источник материала: Onliner
Железнодорожная система в Даляне на севере Китая коллапсировала во вторник, 12 января, после того, как Adobe прекратила официальную поддержку технологии Flash. У пользователей было три с половиной года на то, чтобы перейти на более актуальную технологию, однако не во всех уголках IT-мира, как оказалось, знали о скором отключении Flash.
Об этом случае писало гонконгское издание
Утверждается, что проблема разрешилась только к утру следующего дня, когда была установлена пиратская версия Flash. Всего проблема затронула 30 железнодорожных станций, что вызвало временный коллапс сообщения в регионе.
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