Отключение Adobe Flash привело к коллапсу ЖД-сообщения в китайском регионе

Источник материала: Onliner

Железнодорожная система в Даляне на севере Китая коллапсировала во вторник, 12 января, после того, как Adobe прекратила официальную поддержку технологии Flash. У пользователей было три с половиной года на то, чтобы перейти на более актуальную технологию, однако не во всех уголках IT-мира, как оказалось, знали о скором отключении Flash.

Об этом случае писало гонконгское издание Apple Daily . ЖД-система в Даляне не функционировала до 20 часов после того, как Adobe Flash перестала работать. Сотрудники не могли просматривать диаграммы работы поездов, составлять графики движения и планы маневров.

Утверждается, что проблема разрешилась только к утру следующего дня, когда была установлена пиратская версия Flash. Всего проблема затронула 30 железнодорожных станций, что вызвало временный коллапс сообщения в регионе.