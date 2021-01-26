ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Индии создали стреляющие резиновые сапоги

26.01.2021 14:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Сети появился ролик со стреляющими резиновыми сапогами. Сообщается, что их изобрели в Индии, пишет «Российская газета».

На кадрах ролика мужчина в резиновых сапогах с интегрированным «пистолетом» прогуливается и в один момент делает выстрел.

Никакого магазина у встроенного в сапог оружия не видно, предположительно, оно однозарядное. Выстрел производится, по-видимому, с помощью пульта.

Конечно, тактическую нишу для таких стреляющих сапог подобрать непросто: оружие отлично видно, так что служить для скрытого ношения оно не может. А сам по себе однозарядный пистолет, из которого толком не прицелишься, вряд ли может считаться грозным вооружением.

Скорее всего, стреляющие сапоги — обычная шутка от энтузиастов. Однако выглядит оружие весьма интересно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертоносная обувь управляется дистанционно.
 
Новости дня
Новости разные
 
Студэнта судзяць за заклік да страйку. Іншыя студэнты яго ня памятаюць і не баставалі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by