В Индии создали стреляющие резиновые сапоги

Источник материала: Tut.by

В Сети появился ролик со стреляющими резиновыми сапогами. Сообщается, что их изобрели в Индии, пишет «Российская газета».

На кадрах ролика мужчина в резиновых сапогах с интегрированным «пистолетом» прогуливается и в один момент делает выстрел.

Никакого магазина у встроенного в сапог оружия не видно, предположительно, оно однозарядное. Выстрел производится, по-видимому, с помощью пульта.

Конечно, тактическую нишу для таких стреляющих сапог подобрать непросто: оружие отлично видно, так что служить для скрытого ношения оно не может. А сам по себе однозарядный пистолет, из которого толком не прицелишься, вряд ли может считаться грозным вооружением.

Скорее всего, стреляющие сапоги — обычная шутка от энтузиастов. Однако выглядит оружие весьма интересно.