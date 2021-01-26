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В Индии создали стреляющие резиновые сапоги
Источник материала: Tut.by
В Сети появился ролик со стреляющими резиновыми сапогами. Сообщается, что их изобрели в Индии,
На кадрах ролика мужчина в резиновых сапогах с интегрированным «пистолетом» прогуливается и в один момент делает выстрел.
Никакого магазина у встроенного в сапог оружия не видно, предположительно, оно однозарядное. Выстрел производится, по-видимому, с помощью пульта.
Конечно, тактическую нишу для таких стреляющих сапог подобрать непросто: оружие отлично видно, так что служить для скрытого ношения оно не может. А сам по себе однозарядный пистолет, из которого толком не прицелишься, вряд ли может считаться грозным вооружением.
Скорее всего, стреляющие сапоги — обычная шутка от энтузиастов. Однако выглядит оружие весьма интересно.
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