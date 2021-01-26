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Павел Савицкий перешел в «Рух»
Источник материала: Tut.by
Нападающий сборной Беларуси 26-летний Павел Савицкий перешел в брестский «Рух», сообщается на
Предыдущим клубом Савицкого было брестское «Динамо». Оттуда в «Рух» перешли все ведущие игроки. Команду возглавил Кирилл Альшевский, которого в прошлом году уволили из БАТЭ после неудачи в Лиге Европы.
25 января стало известно, что в любимый проект Александра Зайцева перешел защитник Габи Кики. С ним также контракт рассчитан на год.
27 января «Рух» отправится в Анталью, где проведет тренировочный сбор и сыграет четыре товарищеских матча.
Напомним, что Минспорта запретило белорусским клуба, имеющим господдержку, проводить сборы не в Беларуси.
«Шахтер» это не остановило, команда улетела в ОАЭ. БАТЭ объявлял о планах улететь в Турцию 27 января на целый месяц.
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Нападающий сборной Беларуси 26-летний Павел Савицкий перешел в «Рух».
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