Павел Савицкий перешел в «Рух»

Источник материала: Tut.by

Нападающий сборной Беларуси 26-летний Павел Савицкий перешел в брестский «Рух», сообщается на сайте команды . Контракт с 26-летним нападающим рассчитан до конца 2021 года.



Фото: «Рух»

Предыдущим клубом Савицкого было брестское «Динамо». Оттуда в «Рух» перешли все ведущие игроки. Команду возглавил Кирилл Альшевский, которого в прошлом году уволили из БАТЭ после неудачи в Лиге Европы.

25 января стало известно, что в любимый проект Александра Зайцева перешел защитник Габи Кики. С ним также контракт рассчитан на год.

27 января «Рух» отправится в Анталью, где проведет тренировочный сбор и сыграет четыре товарищеских матча.

Напомним, что Минспорта запретило белорусским клуба, имеющим господдержку, проводить сборы не в Беларуси.

«Шахтер» это не остановило, команда улетела в ОАЭ. БАТЭ объявлял о планах улететь в Турцию 27 января на целый месяц.