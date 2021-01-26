Источник материала: Хартия'97

Татьяна Северинец: Паша не сдастся ни при каких обстоятельствах 26.01.2021, 14:17

ТАТЬЯНА СЕВЕРИНЕЦ

ФОТО: «РАДЫЁ РАЦЫЯ»

Политзаключенный поддерживает всех, кто борется на свободе.

Мать политзаключенного Павла Северинца Татьяна Северинец рассказала «Народной Воле» о том, что происходит с ее сыном.

Напомним, что Павел Северинец был задержан 7 июня прошлого года. Его поместили в изолятор на Окрестина, затем произошло несколько судов, которые добавляли политику все новые сутки административного ареста. Северинец должен был выйти на свободу 21 августа, но накануне стало известно, что на него завели уголовное дело.

Политик обвиняется по статье «Организация массовых беспорядков». 24 декабря стало известно, что Павлу Северинцу продлили срок содержания под стражей до 20 февраля 2021 года.

Тем временем под репрессии попали и близкие Павла…

- Начиная с зимы прошлого года, когда проходили протесты против интеграции с Россией, мне неоднократно выписывали штрафы – говорит Татьяна Северинец, мать политзаключенного. - Точно не подсчитывала, но где-то около 3000 рублей присудили заплатить.

После выборов тоже, кажется, три раза штрафовали. Доходило до абсурда. 30 августа я и мой муж вместе с блогеркой Еленой Янушковской из лоджии своей квартиры приветствовали бело-красно-белым флагом колонну участников акции солидарности. В итоге меня оштрафовали на 675 рублей за «пикет на лоджии».

А не так давно пытались судить еще по одному абсурдному делу. 13 января в Витебске мы пошли с подругами в лес на прогулку, где нас милиция и задержала. Правда, суд не нашел в моих действий состава преступления.

- Вы обжаловали судебные решения?

- Когда давали штраф, то обжаловала абсолютно каждое решение. Обжаловало даже задержание в лесу, так как держать в милиции восемь часов женщин пожилого возраста без еды-это просто издевательство.

А сейчас написала в милицию заявление, в котором прошу разрешить десятерым пенсионеркам прогулку в лесу 7 февраля. Уточнила, что играть будем со скандинавскими палками в руках в течение двух часов. Ответ еще не получила.

- Вы столько лет отработали педагогом... По школе не скучаете?

- Честно говоря, я уже забыла, что это такое, хотя в сегодняшней школе вряд ли смогла бы работать. И так меня терпели, потому что газеты под принуждением я не выписывала, защищала детей, когда видела, что на них идет незаслуженное давление.

Я никогда ни на кого не оглядывалась. И меня все равно выбросили бы из школы, потому что я не этой системы человек. Анну же, сестру Павла, также вынудили уволиться из школы. Мол, учитель не имеет права критиковать власть.

- Пишет ли вам Павел?

- Пишет, Хотя знаю, что мои письма не все доходят до него. Я не сдерживаю себя в эмоциях и не оглядываюсь на цензоров, а потому, видимо, рискую, что сынок не получит какое-то письмо. Хотя он, безусловно, понимает, что я ему постоянно пишу. И он нам пишет, потому что знает, что мы ждем вестей от него.

Сообщил, что много читает, много нам задает вопросов и даже дает некоторые задания, что нужно сделать. Паша всегда был человеком дела, и он не покажется ни при каких обстоятельствах. И, разумеется, поддерживает нас.

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