|
Биржа: рубль упал ко всем валютам — доллар вырос на две копейки
Источник материала: Хартия'97
Биржа: рубль упал ко всем валютам — доллар вырос на две копейки
Какие курсы установили банки?
Все основные иностранные валюты укрепили свои позиции по итогам торгов на БВФБ 26 января, пишет сайт
Свои сессии они завершили на следующих позициях:
доллар — 2,5782 белорусского рубля (+0,0217 пункта);
евро — 3,1288 белорусского рубля (+0,0151 пункта);
российский рубль — 3,4135 белорусского рубля (+0,0012 пункта).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие курсы установили банки?
|
Свежие газеты
Архив (Разное)