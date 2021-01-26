Источник материала: Хартия'97

Опрос: рейтинг Зеленского рухнул ниже 20% 5 26.01.2021, 14:03

Владимир Зеленский

Украинцы рассказали, кого из политиков видят президентом страны.

Нынешнего президента Украины Владимира Зеленского готовы поддержать 19,8% украинцев, среди тех, кто определился, если бы выборы состоялись в ближайшее время, пишет «Новое время» .

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

За лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко готовы проголосовать 15,7% украинцев, за лидера ВО «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 11,8%, за сопредседателя парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 11%.

Опрос проводился 22 января. Было опрошено 1005 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 3,1%.

По результатам аналогичного опроса КМИС, проведенного с 17 по 23 декабря прошлого года, Зеленского были готовы поддержать около 27% украинцев.

В апреле 2019 года Зеленский стал президентом, победив во втором туре выборов с рекордной поддержкой — 73,22%. Петра Порошенко, занимавшего пост главы государства с 2014 года, тогда поддержали только 24,45%.

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