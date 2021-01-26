Источник материала: Хартия'97

«Избавимся от тиранов и их прикорытников!» 26.01.2021, 13:55

Минская Домбровка провела яркую акцию солидарности.

Жители столичной Домбровки провели акцию солидарности с протестующими россиянами и записали яркое видео.

«Мы плечом к плечу, беларусы и россияне, - сообщает телеграм-канал «Баста!» . - Связанные одной целью, избавим страну от тиранов и их прикорытников. Жители Домбровки солидарны с вами! Свободу политзаключенным!».

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