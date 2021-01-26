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«Избавимся от тиранов и их прикорытников!»
Источник материала: Хартия'97
«Избавимся от тиранов и их прикорытников!»
Минская Домбровка провела яркую акцию солидарности.
Жители столичной Домбровки провели акцию солидарности с протестующими россиянами и записали яркое видео.
«Мы плечом к плечу, беларусы и россияне, - сообщает телеграм-канал
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Минская Домбровка провела яркую акцию солидарности.
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