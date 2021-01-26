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Солигорские шахтеры получили самые маленькие новогодние бонусы за четыре года
Источник материала: Хартия'97
Солигорские шахтеры получили самые маленькие новогодние бонусы за четыре года
Прибыль «Беларуськалия» обвалилась в десять раз.
Как сообщает Telegram-канал
Прибыль «Беларуськалия» обвалилась в десять раз.
Отметим, что на предприятии активно развивается стачечное движение. Бастующие шахтеры требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
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Прибыль «Беларуськалия» обвалилась в десять раз.
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