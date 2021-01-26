Источник материала: Хартия'97

Солигорские шахтеры получили самые маленькие новогодние бонусы за четыре года 3 26.01.2021, 13:46

Прибыль «Беларуськалия» обвалилась в десять раз.

Как сообщает Telegram-канал «ЭКАНОМIКА» , cолигорские шахтеры получили самые маленькие новогодние бонусы за четыре года.

Прибыль «Беларуськалия» обвалилась в десять раз.

Отметим, что на предприятии активно развивается стачечное движение. Бастующие шахтеры требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

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