Источник материала: Хартия'97

«Нас уже 12»: «Прессбол» покинул журналист, который сотрудничал с изданием 15 лет 1 26.01.2021, 13:32

Егор Бачило

Отток кадров продолжается.

Журналист Егор Бачило заявил , что прекращает сотрудничество с изданием "Прессбол".

- Как у нас говорят, нет публикации на Facebook — значит, не считается. Так вот, и мое сотрудничество с "ПБ" подошло к концу. Нас с декабря уже 12 — целая футбольная команда с хвостиком. Но коротко здесь не будет. Как-то у меня не получается.

А начиналось все еще летом 1999-го — на каникулах после 10-го класса. Я уселся на кухне за маленький телевизор (на кухне они у всех почему-то маленькие). Вырвал из тетради по математике двойной листок. Посмотрел какой-то матч ЧБ. И повез текст на Кропоткина. Там уже чуток ориентировался — спасибо "Сам себе тренеру".

Сергей Новиков ознакомился с моим шедевром. И тогда — спасибо, Сергей Юрьич! — не махнул рукой, а сказал: "Открывается такая газета — "Все о футболе". Попробуй себя там".

Через 7 лет начального обучения я был на приеме у Владимира Бережкова, на которого почему-то произвело впечатление интервью с Чижом. Спасибо, Владимир Петрович!

А потом были год или два бесконечного шума, доносящегося до самой Комаровки, от Дмитрия Беленького над распечатками моих шедевров. Спасибо, Дмитрий Ильич, за дисциплину и порядок. Но самое большое спасибо Папе -- отличному тренеру, у которого я перенял любовь к спорту и футболу!

А потом было одно большое приключение. "От "Динамо" осталось только имя" из уст Игоря Шитова, которое знатно мотивировало Киев и тем самым сильно разозлило ВМГ. Всякие убойно-веселые интервью с Усовым и компанией. Белград с "Нафтаном", усы Юревича, четвертьфинал женского ЧЕ по волейболу. Да разве все упомнишь за 15 лет!

Знаю одно: это было прекрасно. Спасибо, "Прессбол"!

Отметим, что недавно главным редактором издания был назначен журналист ОНТ Сергей Лисичкин. После этого издание начали покидать ведущие журналисты. В издании введена жестка цензура. Упоминание спортсменов, которые поддержали перемены , строго запрещено.

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