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Капитуляция: белорусский рубль девальвировался ко всем валютам

26.01.2021 14:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Если в начале торгов на БВФБ дорожали только доллар и евро, то к завершению торговой сессии к ним присоединился и российский рубль. Стоимость корзины валют подскочила на 0,39%.

По состоянию на вчера значение валютной корзины было на 1,70% ниже уровня начала месяца. За сегодня белорусский рубль потерял почти четверть предыдущего роста.

Курс доллара подскочил на 0,0217 BYN до 2,5782 BYN/USD.

За три дня роста стоимость американской валюты улетела вверх на 0,0410 BYN. Это ниже чем было в начале января, но всего на 0,0007 BYN.

Таким образом, доллар практически полностью отыграл январские потери и оказался на максимуме за две недели.

Курс евро вырос на 0,0151 BYN до 3,1288 BYN/EUR.

Евро, как и доллар, укрепляется третий раз. За это время его стоимость выросла на 0,0489 BYN, но с начала месяца евровалюта всё же подешевела на 0,0392 BYN.

Евро завершил сегодняшние торги на максимуме за 13 дней.

Курс российского рубля поднялся лишь на 0,0012 BYN до 3,4135 BYN/100 RUB и покинул минимум за 34 дня.

Российский рубль пока главный неудачник января — с начала месяца его курс обвалился на 0,0736 BYN.

Итоги недели 18-22 января на валютном рынке Беларуси

На прошлой неделе белорусский рубль девальвировался к доллару и евро, но существенно укрепился к российскому рублю:

курс доллара +0,0047 BYN (+0,18%);
курс евро +0,0173 BYN (+0,56%);
курс российского рубля −0,0374 BYN (−1,08%);

Центробанк России

В Москве на торгах валютной биржи за полчаса до полудня средневзвешенный курс доллара вырос на 78 копеек до 75,6354 российских рублей — максимума почти за два месяца.

В ходе торгов в моменте доллар поднимался до 75,77 RUB/USD.

Средневзвешенный курс евро в это же время поднялся на 56 копеек до 91,71 российских рублей. Это максимальное значение чуть более чем за месяц.

Евро во время торгов подбирался к уровню 92,00 RUB/EUR, но пока не смог его достичь.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Если в начале торгов на БВФБ дорожали только доллар и евро, то к завершению торговой сессии к ним присоединился и российский рубль. Стоимость корзины валют...
 
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