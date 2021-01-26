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Электронный паспорт: Лукашенко одобрил введение биометрических документов
26.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Введение биометрических паспортов обсуждали сегодня на совещании у президента Беларуси. Александр Лукашенко одобрил использование ID-карты, однако отдельные нюансы поручил доработать, передает телеканал «МИР 24».
Это самый масштабный проект по созданию белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы. Обычные паспорта будут действительны до конца срока действия, а переход к ID-картам – постепенным. Их планируют использовать на территории страны. Для выезда за рубеж понадобится паспорт.
Александр Лукашенко поручил оставить право за белорусами, которые не планируют оформлять биометрический документ,
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Это самый масштабный проект по созданию белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы.
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