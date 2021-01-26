Электронный паспорт: Лукашенко одобрил введение биометрических документов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Введение биометрических паспортов обсуждали сегодня на совещании у президента Беларуси. Александр Лукашенко одобрил использование ID-карты, однако отдельные нюансы поручил доработать, передает телеканал «МИР 24».

«Предполагается, что данное новшество затронет абсолютно всех, но при этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы. Мне важно услышать все организационные и технические нюансы. Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав, обеспечим ли защиту их персональных данных? Нужно ли вводить биометрические документы мгновенно или требуется еще время для подготовки? Все вопросы нужно тщательно отработать до начала выдачи», – сказал Лукашенко.

Это самый масштабный проект по созданию белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы. Обычные паспорта будут действительны до конца срока действия, а переход к ID-картам – постепенным. Их планируют использовать на территории страны. Для выезда за рубеж понадобится паспорт.