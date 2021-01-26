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Леброн Джеймс установил рекорд сезона в НБА
26.01.2021 14:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Встреча между "Кливленд Кавальерс" и "Лос-Анджелес Лейкерс" завершилась победой гостей со счетом 115:108. Лидер "Лейкерс" Леброн Джеймс набрал рекордные в сезоне 46 очков. Он также сделал 8 подборов, 6 передач, 2 перехвата, 2 блок-шота.
Джеймс вошел в пятерку лидеров в истории НБА по количеству очков, набранных в одном матче в возрасте 36 лет и старше.
Лучшим по этому показателю является Коби Брайант, который набрал 60 очков в своем последнем матче в НБА. На тот момент ему было 37 лет и 235 дней.
Ровно год назад он вместе с 13-летней дочкой Джанной и еще семью пассажирами и членами экипажа
Также в пятерку "снайперов" входят Майкл Джордан, Джамал Кроуфорд (оба – 51 очко) и Карим Абдул-Джаббар (46).
Любопытно, что Леброн Джеймс провел за "Кливленд" 11 сезонов и в 2016 году принес команде чемпионский титул.
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