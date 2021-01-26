Мини-Брэд: сын Джоли и Питта вызвал ажиотаж в сети

Источник материала: Sputnik Беларусь

Голливудская актриса Анджелина Джоли и ее сын от Брэда Питта вызвали ажиотаж в сети: поклонники сошлись во мнении, что 12-летний Нокс растет копией своего знаменитого отца.

Все свободное от работы время звезда фильмов "Малифисента" и "Лара Крофт" проводит в компании своих наследников. Папарацци на раз преследовали Джоли во время шоппинга с Захарой и Шайло, а также Мэддокса, но никак не могли подловить актрису в компании сына от бывшего мужа - Брэда Питта.

Теперь же Нокс решил сменить братьев и сестер и сходил с Джоли в супермаркет, вызвав настоящий ажиотаж в сети: 12-летнего наследника звездной пары назвали настоящей копией молодого Питта.

Для похода в супермаркет Нокс выбрал образ в любимом стиле своего отца: парень надел простую серую майку, широкие светлые брюки, кроссовки и маску с принтом. И пока Нокс возил тележку с товарами, Джоли выбирала продукты. Появление юноши на фото, спровоцировало волну обсуждений в сети: многие фанаты сошлись во мнении, что Нокс похож на отца не только внешним видом, но и манерами.

"Мини-Брэд и Энджи"; "Руки в карманы и позы, как у отца"; "Молодой Питт. Девочки, держитесь", - прокомментировали поклонники. И пока Джоли воспитывает наследников, Питт участвует в благотворительности: в сети сходят с ума от новых, неформальных снимков актера.

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