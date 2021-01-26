Лукашенко — новому госсекретарю Совбеза: времена непростые, шатать и раскачивать нас будут

Власти должны научиться противостоять «внутренним и внешним противникам в это тяжелое время», заявил Александр Лукашенко, назначая 26 января Александра Вольфовича государственным секретарем Совета безопасности Беларуси.



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«Знайте, что времена непростые, — цитирует Лукашенко его пресс-служба. — Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним».

По словам Лукашенко, министр обороны Виктор Хренин «с большим неудовольствием соглашался» на перевод Вольфовича в Совбез с должности начальника Генштаба Вооруженных сил — первого замминистра обороны.

«Как он сказал, более подготовленного человека на сегодняшний день в Генштабе нет, — отметил Лукашенко. — Конечно, наверное, нет. Но мне кажется, что найдем мы там людей, которые обучаемые, могут освоить эти должности. Мы просто обязаны это сделать».

Он подчеркнул, что госсекретарь Совбеза — это «фактически главный помощник президента по работе с силовыми структурами». Лукашенко назвал Вольфовича «системным, образованным и знающим человеком», который «был в эпицентре всех событий и мероприятий последнего времени».

«Мы планировали, прежде всего силами Генштаба, мероприятия на внешней границе по защите нашего Отечества, особенно накануне и после выборов. Все это помнят. И довольно успешно мы развернули тогда наши подразделения, войсковые части. И отреагировали, пресекая возможные недоброжелательные нападки на нашу страну и попытки создать нам излишние проблемы. То есть вот в последнее время я очень близко увидел вас в деле», — сказал он.

За прошедший календарный год госсекретари Совбеза неоднократно менялись. До 1 января 2020 года этот пост занимал Станислав Зась, который сейчас возглавляет секретариат Организации Договора о коллективной безопасности. В январе 2020 года госсекретарем Совбеза стал бывший министр обороны Андрей Равков. В сентябре его сменил экс-председатель КГБ Валерий Вакульчик. В конце октября Вакульчика переместили на должность помощника Александра Лукашенко по Брестской области.