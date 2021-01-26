Источник материала: UDF



Фото: Bloomberg

«Хотим в компании Rakuten Viber напомнить, что категорически нельзя сообщать собеседникам в мессенджерах личные данные: номер, срок действия, CVV-код банковской карты, любой PIN-код, логин и пароль от интернет-банкинга, пароль 3D Secure, SMS-пароль, другие данные», - предупредили в компании.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Viber заблокировал свыше 3 тысяч аккаунтов в своей сети Все заблокированные аккаунты принадлежали мошенникам.

Если подобный звонок поступает, его надо сразу же прекратить и позвонить по официальному номеру своего банка. Звонивший номер мошенника стоит выделить пометкой «спам» в Viber, мессенджер предложит также его «заблокировать».Еще информацию о поддельном аккаунте можно передать в службу поддержки Viber. А если стали жертвой мошенничества - всегда надо заявить об этом правоохранителям.