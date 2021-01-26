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Viber заблокировал свыше 3 тысяч аккаунтов в своей сети

26.01.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Viber заблокировал свыше 3 тысяч аккаунтов в своей сети
Фото: Bloomberg
Аккаунты отправили в «бан» после жалоб белорусов на мошенничества, связанные с банковскими картами. Чаще всего злоумышленники звонят с поддельных аккаунтов, «маскируясь» под сотрудников банков. Для того, чтобы усыпить бдительность пользователей, они используют лого и фирменный стиль финучреждений, личный звонок и массу вымышленных предлогов.

«Хотим в компании Rakuten Viber напомнить, что категорически нельзя сообщать собеседникам в мессенджерах личные данные: номер, срок действия, CVV-код банковской карты, любой PIN-код, логин и пароль от интернет-банкинга, пароль 3D Secure, SMS-пароль, другие данные», - предупредили в компании.


Если подобный звонок поступает, его надо сразу же прекратить и позвонить по официальному номеру своего банка. Звонивший номер мошенника стоит выделить пометкой «спам» в Viber, мессенджер предложит также его «заблокировать».

Еще информацию о поддельном аккаунте можно передать в службу поддержки Viber. А если стали жертвой мошенничества - всегда надо заявить об этом правоохранителям.
 
 
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Все заблокированные аккаунты принадлежали мошенникам.
 
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