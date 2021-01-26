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Сергей Приходько

«Коммерсант»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер фигурант расследования Навального по книге Насти Рыбки Сергей Приходько У него был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.

«Коммерсант» отметил, чтоумер после продолжительной болезни — у него был боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига.Приходько работал заместителем главы администрации президента РФ в 1998-2004 годах, помощником президента в 1997-1998 годах и в 2004-2012 годах. В 2013-2018 годах он работал заместителем председателя и руководителем аппарата правительства, а в январе 2020 года премьер-министрназначил Приходько своим помощником.В 2018 году Приходько фигурировал в расследовании Фонда борьбы с коррупцией. В нем утверждалось, что Приходько и бизнесменпроводили переговоры на яхте предпринимателя у берегов Норвегии. Оно основывалось на книге модели«Дневник по соблазнению Миллиардера, или Клон для олигарха» и данным из ее инстаграма. Политикназывал произошедшее формой взятки высшему должностному лицу. Приходько тогда не стал подавать в суд, заявив, что «слишком много чести» для оппозиционера.