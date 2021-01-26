Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Девальвация началась? Курсы доллара и евро упрямо штурмуют новые вершины Как кошмарный призрак, впереди маячат еще и новые санкции.

А всё это вместе способно вернуть российский рубль (а за ним и белорусский) на уровень минимумов прошлого года.Драматические события развернулись на Московской бирже во второй половине дня 25 января — курс доллара достиг отметки в 75,8 RUB. В начале торгов 26 января курс американской валюты немного снизился, но, все равно, мы увидели рост (по сравнению с утром 25 января) на 77,85 копейки, до 75,6354 RUB. Такую цену, скорее всего, и установит Центробанк РФ на 27 января.Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 25 января 2021-го года выглядят не менее шокирующе:- курс доллара подскочил на 0,0217 (+0,85%), до 2,5782 белорусского рубля;- курс евро взлетел на 0,0151 (+0,48%), до 3,1288 белорусского рубля;- российский рубль стал дороже на 0,0012 (+0,04%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4135 белорусского рубля, за сотню.