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«Это очень невыгодно, потому что те автомобили доживают до наших времен. И вот они даже иногда бегают. На рубеже веков (в конце XX века и начале XXI) инженеры пришли к теории равной износности уже не на уровне теории, а на уровне практики. Начали создавать автомобили с сокращенным запасом прочности, скажем так. Это касается не только двигателя. Задача, чтобы он (автомобиль. — Прим.ред.) умер одновременно весь целиком».

«Потом пришли новые схемы: лизинг и аренда. Покупка автомобиля перестала быть знаковым событием. Это раз. Во-вторых, машина перестала быть целью всей жизни. В-третьих, нельзя не упомянуть политическое явление. Инженеры идут к равной износности, чтобы конструкция по цене была выгодной. То есть у тебя нет вечного мотора, коробки и кузова. У тебя машина увядает довольно быстро. Человек перестает молиться на нее и относиться, как к бытовому предмету».

«Когда производителю стало невыгодно делать вечную машину. Он стал ее упрощать, удешевлять и ослаблять конструкцию. Умышленно. У нас до сих пор существуют легенды о том, какие вечные японские внедорожники. А сейчас мы открываем свежий пресс-релиз компании Ford и видим, что они добились того, что на коммерческой линейке, дизель без капремонта проживет 240 тысяч километров. Раньше бы за такие технические открытия, оторвали бы руки и отобрали бы диплом у инженера, который такое придумал».

«Если пользователь искушенный, то тогда у него этот предмет прослужит дольше. Например, есть люди, которые носят ботинки год, а три года донашивают. А есть и те, кто носят пять лет и месяц донашивают».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Автоэксперт не советует менять автомобиль каждые три года Срок годности автомобилей изменился.

Параллельно с тем, как менялась работа инженеров, видоизменилась и модель экономического обладания. До этого человек покупал транспортное средство на свои деньги и дорожил имуществом, а потом — на кредитные и стал дорожить меньше.И третье изменение, которое вторглось в создание автомобиля — это принуждение человека пользоваться современными экологичными моделями. Все эти три тренда пересеклись в одной точке, говорит эксперт.Такая ситуация сложилась не только на автомобильном рынке. Многая бытовая техника тоже имеет свой срок годности. Однако много все-таки зависит от отношения человека к своей собственности. Поэтому менять автомобиль раз в три года точно не нужно. Автомобили — это предмет хозяйственно-бытового назначения. Но раньше ресурс был параметром инженерным, то сейчас ресурс — это параметр пользовательский.Автомобиль перестал быть заложником инженерии, которое его породило. Теперь любая машина — это заложник хозяина. Если у человека есть интерес в ней разобраться, то и транспорт прослужит намного дольше.