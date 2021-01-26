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Автоэксперт не советует менять автомобиль каждые три года

26.01.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Автоэксперт не советует менять автомобиль каждые три года
Иллюстративное фото
Теперь трудно найти машину, чей мотор прослужит более трех лет. Так ли это? Как автоконцерны стимулируют народ менять часто свои транспортные средства? Во всех этих вопросах разбираемся вместе с автоэкспертом Сергеем Асланяном. По словам спикера, все гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. В конструировании автомобиля инженеры пытались достичь разной износостойкости деталей.

«Это очень невыгодно, потому что те автомобили доживают до наших времен. И вот они даже иногда бегают. На рубеже веков (в конце XX века и начале XXI) инженеры пришли к теории равной износности уже не на уровне теории, а на уровне практики. Начали создавать автомобили с сокращенным запасом прочности, скажем так. Это касается не только двигателя. Задача, чтобы он (автомобиль. — Прим.ред.) умер одновременно весь целиком».


Параллельно с тем, как менялась работа инженеров, видоизменилась и модель экономического обладания. До этого человек покупал транспортное средство на свои деньги и дорожил имуществом, а потом — на кредитные и стал дорожить меньше.

«Потом пришли новые схемы: лизинг и аренда. Покупка автомобиля перестала быть знаковым событием. Это раз. Во-вторых, машина перестала быть целью всей жизни. В-третьих, нельзя не упомянуть политическое явление. Инженеры идут к равной износности, чтобы конструкция по цене была выгодной. То есть у тебя нет вечного мотора, коробки и кузова. У тебя машина увядает довольно быстро. Человек перестает молиться на нее и относиться, как к бытовому предмету».


И третье изменение, которое вторглось в создание автомобиля — это принуждение человека пользоваться современными экологичными моделями. Все эти три тренда пересеклись в одной точке, говорит эксперт.

«Когда производителю стало невыгодно делать вечную машину. Он стал ее упрощать, удешевлять и ослаблять конструкцию. Умышленно. У нас до сих пор существуют легенды о том, какие вечные японские внедорожники. А сейчас мы открываем свежий пресс-релиз компании Ford и видим, что они добились того, что на коммерческой линейке, дизель без капремонта проживет 240 тысяч километров. Раньше бы за такие технические открытия, оторвали бы руки и отобрали бы диплом у инженера, который такое придумал».


Такая ситуация сложилась не только на автомобильном рынке. Многая бытовая техника тоже имеет свой срок годности. Однако много все-таки зависит от отношения человека к своей собственности. Поэтому менять автомобиль раз в три года точно не нужно. Автомобили — это предмет хозяйственно-бытового назначения. Но раньше ресурс был параметром инженерным, то сейчас ресурс — это параметр пользовательский.

«Если пользователь искушенный, то тогда у него этот предмет прослужит дольше. Например, есть люди, которые носят ботинки год, а три года донашивают. А есть и те, кто носят пять лет и месяц донашивают».


Автомобиль перестал быть заложником инженерии, которое его породило. Теперь любая машина — это заложник хозяина. Если у человека есть интерес в ней разобраться, то и транспорт прослужит намного дольше.
 
 
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