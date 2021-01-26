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«Жаловался на армию и проблемы с девушкой». Друзья погибшего на БелАЭС солдата-срочника рассказывают о нем

26.01.2021 14:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера на КПП БелАЭС случилось ЧП: 18-летний солдат-срочник выстрелил в себя — это показали записи с камер видеонаблюдения, сообщили в Следственном комитете. Оказалось, что погибший — Кирилл С., уроженец Сморгонского района, который проходил службу по призыву в войсковой части №7334. Onliner поговорил с друзьями погибшего и узнал, каким человеком он был и что его беспокоило в последнее время.

Друг детства Кирилла, Данила, рассказал Onliner, что познакомился с парнем еще в садике — оба провели детство в деревне Сыроватки Сморгонского района. Данила вспоминает, что они собирались дома у Кирилла, когда были маленькими — играли, бегали вместе.

— Кирилл был веселым парнем, постоянно шутил — был таким милым добрым пухляшом. Часто играли с ним в футбол, очень любил видеоигры. Правда, общались мы с ним не всегда хорошо, — вспоминает Данила.

Парень рассказывает, что в последний раз виделся с Кириллом осенью прошлого года.

— Тогда еще он жаловался на отношения с девушкой. Мол, все плохо и ничего не получается. Он много рассказывал о ней, говорил, что дело близилось к свадьбе, но она вроде как ему отказала. Не знаю, насколько это правда, — иногда любил приукрасить, — говорит парень.

Новость о гибели его друга для Данилы стала шоком:

— О случившемся я узнал сегодня от общего друга — это стало неожиданностью для меня, ведь не думал, что он так может.

«Жаловался на армию и проблемы с девушкой». Друзья погибшего на БелАЭС солдата-срочника рассказывают о нем

Светлана, еще одна подруга детства Кирилла, говорит, что была знакома с ним с пеленок — их родители дружили, а потом Кирилл и Светлана сидели за одной партой в школе.

— Когда гуляли, Кирилл всегда был душой компании — шутил, было о чем поговорить. Все к нему относились очень хорошо, выслушивали, как-то он говорил, что не хотел в армию, но мы поддержали его. Проблем с родителями и братом у него не было. Мы с Кириллом общались последний раз где-то в ноябре — жаловался только на армию и на какие-то проблемы с девушкой. В армию он просто не хотел идти из-за того, что на это тратится много времени и бесполезно. А насчет девушки знаю, что они последнее время ругались часто, он хотел ей предложение вроде как сделать, но там что-то случилось — и он даже не хотел уже кольцо ей покупать, — рассказала Onliner Светлана.

Седьмого мая Кириллу должно было исполниться 19 лет.

(будет дополнено)

 
Теги: Новости
 
 
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Вчера на КПП БелАЭС случилось ЧП: 18-летний солдат-срочник выстрелил в себя — это показали записи с камер видеонаблюдения, сообщили в Следственном комитете....
 
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