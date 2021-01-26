Кто эти люди? Рассказываем о чиновниках, возглавивших Совбез, КГК, Брестский облисполком и «Гродно Азот»

Источник материала: Onliner Сегодня Александр Лукашенко провел ряд назначений, сменив трех топовых чиновников, главу телеканала СТВ и генерального директора «Гродно Азота». Прозвучавшие фамилии многим белорусам практически ничего не говорят. Кто эти люди, спросите вы. Рассказываем.

Александр Вольфович — госсекретарь Совбеза

За календарный год госсекретари Совета безопасности меняются третий раз. До выборов Совбезом руководил Андрей Равков. Он один из чиновников, который заявил про 200 боевиков на территории страны (к слову, информации о том, задержали ли их, до сих пор нет). Равков пробыл госсекретарем чуть больше семи месяцев. Его на посту сменил долгое время бессменный глава КГБ Валерий Вакульчик. Он пробыл на этом месте чуть больше полутора месяцев, а затем его назначили помощником президента по Брестской области. С 29 октября должность госсекретаря была вакантной.





С сегодняшнего дня ее занял 53-летний Александр Вольфович. До этого он был начальником Генерального штаба Вооруженных сил — первым заместителем министра обороны.





Вольфович родом из Казани. Учился в Московском военном общевойсковом командном училище, военную карьеру начинал в Туркестанском военном округе. С 1993 года находится на службе в Вооруженных силах РБ. С 2010 по 2012 год был заместителем командующего войсками Западного оперативного командования.

С 2012 года — начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Северо-западного оперативного командования, а с 2015-го — командующего этими войсками. В 2018 году был назначен первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил, а в январе 2020-го — начальником Генштаба.





Василий Герасимов — председатель Комитета госконтроля

В июне прошлого года бессменного руководителя КГК Леонида Анфимова на посту сменил Иван Тертель. Спустя буквально две недели после назначения Тертеля КГК возбудил уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты и главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

Не прошло и трех месяцев, как Ивана Тертеля сняли с должности главы КГК и назначили председателем КГБ. С 3 сентября должность руководителя КГК оставалась вакантной, руководил ведомством исполняющий обязанности 45-летний Василий Герасимов. Что о нем известно?





Уроженец Минска Герасимов учился в БГУ, а потом в Академии управления при президенте. Карьеру начал строить с Высшего хозяйственного суда, в КГК пришел в 2003 году. Изначально работал начальником главного экспертно-правового управления, в 2012—2016 годах — председателем КГК по Гродненской области.

С 2016 по 2018 год был помощником президента по Брестской области. С сентября 2018 года — зампредседателя КГК, в июне 2019-го — первый заместитель. А с 3 сентября уже исполняющий обязанности председателя КГК. У него есть медаль «За трудовые заслуги» и орден Почета.





Юрий Шулейко — председатель Брестского облисполкома

До сегодняшнего дня Брестским облисполкомом чуть больше шести лет руководил 62-летний Анатолий Лис. До него более 10 лет областью руководил Константин Сумар (тот самый, который заявил, что Лукашенко «чуть выше Бога»).

Сегодня Лиса сменил 52-летний Юрий Шулейко. Уроженец Дятловского района Гродненской области, он окончил Могилевский технологический институт.





В 90-е работал мастером по ремонту технологического оборудования, исполняющим обязанности главного энергетика Гродненского мясокомбината. Потом возглавлял мясоцех сельхозпредприятия «Обухово» на Гродненщине, затем был заместителем директора Зельвенской теплоэлектросети. С 1996 по 2005 год работал начальником отдела на Гродненском мясокомбинате. А с 2005 по 2012 год сменил различные директорские посты: Лидский мясокомбинат, «Гродненские мясо-молочные продукты», «Гродномясомолпром».

В 2012 году назначен первым заместителем председателя Гродненского горисполкома, в 2013-м — зампредседателя Гродненского облисполкома, в 2017-м — помощником президента Беларуси — инспектором по Гомельской области.





Назначая Шулейко, Лукашенко подчеркнул, что после визита в Гродненскую область планирует наведаться и в Брестскую.

— Вы уже войдете в курс дела (думаю, вам много времени для этого не нужно: вы работаете на такой должности в конкретном регионе, знаете направления работы, опыт у вас большой) и доложите мне о болевых точках Брестчины и особенно Бреста с учетом событий прошлого года, чтобы мы могли сориентироваться по дальнейшей работе, — сказал Лукашенко. — Брест и Брестская область — регион хороший, люди там нормальные. Я там служил, знаю этих людей. Но есть заблудшие, с ними надо работать. Вы знаете и умеете с ними работать, в Гомельской области вы этому научились.

Игорь Ляшенко — директор «Гродно Азота»





Родился в 1974 году. Окончил Гомельский государственный университет. Работал на Гомельском химзаводе, пройдя путь до его руководителя. В 2013 году перешел в концерн «Белнефтехим», а в 2014-м возглавил его.

В 2018 году назначен вице-премьером (главой правительства тогда стал Сергей Румас). На этой должности находился до марта 2020 года, после чего был освобожден от нее «в связи с переходом на другую работу». Этой работой до последнего момента являлась должность руководителя минского представительства предприятия «Гомельтранснефть Дружба».

Кирилл Казаков — гендиректор СТВ

На должность гендиректора СТВ согласован 40-летний Кирилл Казаков. По сути, он и до этого, являясь заместителем генерального директора, руководил каналом — после того прежний руководитель Игорь Луцкий в июне 2020-го стал министром информации.





Казаков — выпускник истфака Могилевского государственного университета имени Кулешова, окончил Институт государственной службы Академии управления при президенте . Работал репортером в телерадиокомпании «Могилев» и на БТ, был руководителем программы «Зона Х». С 2012 года в АТН был главным директором структуры, под его руководством журналисты создавали контент для телеканалов «Беларусь-1», «Беларусь-2», «Беларусь-3» и «Беларусь-24».

В числе его профессиональных наград — Специальная премия президента за 2006 год, Гран-при «Телевершины» за 2013-й.

Уже являясь заместителем гендиректора Столичного телевидения, анализировал события в нашей стране и вокруг нее: «Очень похожая ситуация в Европе сейчас — такая, какая она была перед Второй мировой войной, как бы это странно ни звучало. Потому что, например, когда произошел тот же самый аншлюс Австрии — никто об этом особо не говорил. И сейчас ситуация очень похожа на то, что мир начинает делиться на союзы (о чем и сказал наш президент). Союзы сейчас — это уже нечто другое даже, чем было год назад, потому что сейчас поодиночке уже не выжить. И Россия для нас действительно на данный момент единственный самый крепкий союзник и как в Союзном государстве, так и в ОДКБ. И понимание того, что за плечами Беларуси, кроме армии Беларуси, стоит российская армия, наверное, немного отрезвляет».





Об угрозах говорил так: «Если Польша претендует на наши земли, то можно говорить о том, что за Польшей стоит Америка. Сейчас в Европе находятся около 70 тысяч американских военных. Там шутят, что они похожи на нелегальных беженцев, потому что сейчас их 70 тысяч – через неделю будет миллион. Если этот миллион американских военных появится здесь, то цель у них явно не Беларусь. Поэтому можно говорить о союзе, о том, что Беларусь оказалась на рубеже войны двух сверхдержав. По сути, можно говорить об этом — это Россия и Америка».

А вот познавательная финансовая информация: «У меня есть знакомый, который просто просчитал (у него жена и маленький ребенок), сколько ему будет стоить переехать в Вильнюс с теми же ценами, которые существуют у него, с тем же самым уровнем жизни, который он привык себе обеспечивать. Оказалось, что, зарабатывая здесь высокие деньги и обеспечивая семью полностью, перевезя ее в Вильнюс на такое же довольствие, то он не сможет откладывать полторы тысячи евро в месяц, как он делал это здесь».