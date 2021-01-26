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ГАИ, Мингорисполком и МЧС предупреждают минчан о гололеде и снежных заносах

26.01.2021 15:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Минска, МЧС и ГАИ предупреждают про опасные погодные условия. Собрали несколько сообщений за сегодня.

МЧС Беларуси рассылает вот такие смски. «На дорогах — снежные заносы. Будьте внимательные и осторожны!».


Скриншот: предоставлен читателем

Управление ГАИ ГУВД Мингориполкома предупреждает водителей: в прогнозе — дождь и сильный мокрый снег, а ночью температура воздуха будет минусовая. Поэтому на дорогах может быть гололед.

Коммунальным службам столицы поручили оперативно обрабатывать улицы против гололеда. Это начнут делать с 15.00, сообщает телеграм-канал Мингорисполкома «Минск.Официально».

— В первую очередь внимание уделят тротуарам. Для обработки применят песчано-соляную смесь, — сказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Он призвал субъекты хозяйствования подключиться к этой работе и привести в порядок свои территории.

 
Теги: Минск
 
 
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Власти Минска, МЧС и ГАИ предупреждают про опасные погодные условия. Собрали сразу несколько сообщений за сегодня.
 
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