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ГАИ, Мингорисполком и МЧС предупреждают минчан о гололеде и снежных заносах
Источник материала: Tut.by
Власти Минска, МЧС и ГАИ предупреждают про опасные погодные условия. Собрали несколько сообщений за сегодня.
МЧС Беларуси рассылает вот такие смски. «На дорогах — снежные заносы. Будьте внимательные и осторожны!».
Управление ГАИ ГУВД Мингориполкома предупреждает водителей: в прогнозе — дождь и сильный мокрый снег, а ночью температура воздуха будет минусовая. Поэтому на дорогах может быть гололед.
Коммунальным службам столицы поручили оперативно обрабатывать улицы против гололеда. Это начнут делать с 15.00,
— В первую очередь внимание уделят тротуарам. Для обработки применят песчано-соляную смесь, — сказал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
Он призвал субъекты хозяйствования подключиться к этой работе и привести в порядок свои территории.
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Власти Минска, МЧС и ГАИ предупреждают про опасные погодные условия. Собрали сразу несколько сообщений за сегодня.
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