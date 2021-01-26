На «гродненской Рублевке» продали участок под коттедж за рекордную для Гродно сумму

Источник материала: Tut.by

В одном из самых престижных гродненских районов — рядом с Коложским парком, получившим неофициальное название «гродненская Рублевка», продали последний свободный участок для частного строительства. Аукцион состоялся в Гродненском горисполкоме сегодня, 26 января, сообщает «Вечерний Гродно».

Изначально на продажу выставляли два участка по соседству — на пересечении улиц Петра Милонега и Полевой в районе разрушенного трека для картинга и действующего поля для тренировок легкоатлетов. До стелы в Коложском парке — около 400 м. По размерам оба участка идентичны — около 10 соток каждый.

Первый продали в ноябре прошлого года за 182 тыс. рублей (при начальной стоимости в 54,6 тыс.). Это, кстати, был самый дорогой участок, проданный в Гродно в 2020 году.

Второй участок продавали сегодня. Рядом проходят газ, вода и электроэнергия, так что покупатель сможет подвести все необходимые коммуникации. Его начальная стоимость равнялась почти 50 тыс. рублей, поторговаться за него решили семь человек. В итоге земля ушла за 188,9 тыс. рублей.

Почему этот район в Коложском парке называют «гродненской Рублевкой»

Негласный статус местной «Рублевки» небольшой район рядом с Коложским парком получил в 2016 году. Тогда на открытом аукционе был продан самый дорогой участок под частный дом в истории Гродно. Тогда покупатели выложили за землю порядка 86,6 тыс. долларов (по тогдашнему курсу), что стало рекордом в истории продаж земли. Эта «историческая» покупка была далеко не единственной для этого района: впоследствии тут были проданы еще несколько участков по очень высоким ценам.

Да, с тех пор на звание новой гродненской «Рублевки» претендовали другие улицы — например, улицы Тетки и Фестивальная, однако никому подвинуть Коложский парк на троне так и не удалось.