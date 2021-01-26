Опрос: 40% «айтишников» утратили желание работать в Беларуси

Из них 15% подтвердили, что уже работают за границей. Для сравнения: осенью таких было меньше 4%.





Более 40% опрошенных ИТ-специалистов сообщили, что больше не имеют желания работать в стране, и собираются сменить место жительства. Самые популярные варианты продолжения карьеры видятся в Польше, Украине, Литве.





Более трети «айтишников» не считают релокацию временной мерой и сразу рассматривают возможности получения вида на жительство.





Доля специалистов, которых всё устраивает, и которые не видят необходимости уезжать, осталась такой же, как и четыре месяца назад — 4,6%.





Доля потенциальных релокантов среди сотрудников больших компаний с численностью от 500 человек неуклонно растет — сегодня их уже больше 42%.





Если соотнести структуру специализации работников ИТ-компаний с их планами, то выходит, что больше всего желающих остаться и продолжать работать в Беларуси среди тимлидов (Team Lead/Tech Lead) -- 43,3%.





Самая большая категория работников, желающих релоцироваться — это разработчики (почти 36%). Среди QA Specialist самый высокий процент респондентов, которых всех устраивает (8%). Больше всего уехавших из страны среди DevOps Engineer — 28,2%.





Из соседних стран Польша по-прежнему считается лучшим вариантом для релокации. Ее выбирают 60% респондентов.





В топ-3 стран подходящих для релокации вошла Германия, сместив на четвёртое место Украину. В пятёрку самых привлекательных стран вошла Чехия.





Ключевым фактором релокации для «айтишников» остается угроза жизни и безопасности своей и семьи (84%). Продолжение репрессий в стране заставит пересмотреть свои планы 70% опрошенных.



